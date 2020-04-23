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В Москве число умерших от коронавируса превысило 300

Ведомости

В Москве за последние сутки умерли еще 37 человек с коронавирусом, сообщает оперативный штаб. Общее число жертв коронавирусной инфекции в столице достигло 325.

Среди умерших пациенты от 37 до 86 лет. У большинства из них были сопутствующие заболевания. Среди которых, например, атеросклероз, хронический бронхит, сахарный диабет. У одной из пациенток был синдром Дауна. У 37-летнего мужчины установлен диагноз «двусторонняя полисегментарная пневмония». Также он страдал гипертонией, рассказали в штабе.

По данным оперативного штаба на 23 апреля, в России зафиксировано 62 773 случая коронавируса. Больше всего заболевших в Москве – 33 940 человек. В Подмосковье 7278 заболевших. С начала эпидемии умерло 592 инфицированных. Вылечился 4891 человек.

Ранее по теме: В России замедлился рост числа заразившихся коронавирусом

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных