В Москве число умерших от коронавируса превысило 300

Среди умерших пациенты от 37 до 86 лет. У большинства из них были сопутствующие заболевания. Среди которых, например, атеросклероз, хронический бронхит, сахарный диабет. У одной из пациенток был синдром Дауна. У 37-летнего мужчины установлен диагноз «двусторонняя полисегментарная пневмония». Также он страдал гипертонией, рассказали в штабе.