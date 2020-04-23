В Москве число умерших от коронавируса превысило 300
В Москве за последние сутки умерли еще 37 человек с коронавирусом, сообщает оперативный штаб. Общее число жертв коронавирусной инфекции в столице достигло 325.
Среди умерших пациенты от 37 до 86 лет. У большинства из них были сопутствующие заболевания. Среди которых, например, атеросклероз, хронический бронхит, сахарный диабет. У одной из пациенток был синдром Дауна. У 37-летнего мужчины установлен диагноз «двусторонняя полисегментарная пневмония». Также он страдал гипертонией, рассказали в штабе.
По данным оперативного штаба на 23 апреля, в России зафиксировано 62 773 случая коронавируса. Больше всего заболевших в Москве – 33 940 человек. В Подмосковье 7278 заболевших. С начала эпидемии умерло 592 инфицированных. Вылечился 4891 человек.