Российские СМИ заявили о давлении властей из-за публикаций о коронавирусе

Авторы обращения отмечают, что журналисты, иногда публикующие информацию о коронавирусе со ссылкой на анонимные источники, становятся объектами преследований со стороны власти. Например, «дикие по размеру» штрафы грозят красноярскому телеканалу ТВК и порталу «ПроУфу». Кроме того, под угрозой уголовного преследования за интервью на тему коронавируса петербургский журналист Татьяна Вольтская, говорится в обращении, опубликованном порталом «Тайга.Инфо».