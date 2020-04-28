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Российские СМИ заявили о давлении властей из-за публикаций о коронавирусе

Ведомости

Независимые российские СМИ, входящие в объединение «Синдикат-100», выпустили обращение с критикой российского закона об уголовной ответственности за фейки про коронавирус. В обращении сказано, что власти российских регионов начали использовать этот закон против журналистов.

Авторы обращения отмечают, что журналисты, иногда публикующие информацию о коронавирусе со ссылкой на анонимные источники, становятся объектами преследований со стороны власти. Например, «дикие по размеру» штрафы грозят красноярскому телеканалу ТВК и порталу «ПроУфу». Кроме того, под угрозой уголовного преследования за интервью на тему коронавируса петербургский журналист Татьяна Вольтская, говорится в обращении, опубликованном порталом «Тайга.Инфо».

Журналист обязан рассказать о том, что происходит, даже если его источник не хочет называть себя. Вместе с тем этот журналист и его издание рискуют стать объектом применения «антифейкового» законодательства, уточняется в обращении.

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«Синдикат-100» создан в конце февраля 2020 г. по инициативе «Новой газеты». В него вошли 25 российских СМИ, в том числе «Эхо Москвы», телеканал «Дождь», Znak.com, «Такие дела», интернет-журнал «7×7», «Тайга.Инфо», «Медуза» и другие.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных