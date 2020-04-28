Российские СМИ заявили о давлении властей из-за публикаций о коронавирусе
Независимые российские СМИ, входящие в объединение «Синдикат-100», выпустили обращение с критикой российского закона об уголовной ответственности за фейки про коронавирус. В обращении сказано, что власти российских регионов начали использовать этот закон против журналистов.
Авторы обращения отмечают, что журналисты, иногда публикующие информацию о коронавирусе со ссылкой на анонимные источники, становятся объектами преследований со стороны власти. Например, «дикие по размеру» штрафы грозят красноярскому телеканалу ТВК и порталу «ПроУфу». Кроме того, под угрозой уголовного преследования за интервью на тему коронавируса петербургский журналист Татьяна Вольтская, говорится в обращении, опубликованном порталом «Тайга.Инфо».
Журналист обязан рассказать о том, что происходит, даже если его источник не хочет называть себя. Вместе с тем этот журналист и его издание рискуют стать объектом применения «антифейкового» законодательства, уточняется в обращении.
«Синдикат-100» создан в конце февраля 2020 г. по инициативе «Новой газеты». В него вошли 25 российских СМИ, в том числе «Эхо Москвы», телеканал «Дождь», Znak.com, «Такие дела», интернет-журнал «7×7», «Тайга.Инфо», «Медуза» и другие.