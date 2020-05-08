Рособрнадзор может перенести ЕГЭ на август

Минпросвещения и Рособрнадзор в начале апреля обнародовали проект расписания ЕГЭ. В документе говорилось, что экзамены будут проходить с 8 июня по 11 июля. В конце апреля Минпросвещения рекомендовало регионам завершить обучение 1–8 классов до 15–16 мая,10 классов – до 30 мая, 9 и 11 классов – до 5 июня.