Рособрнадзор может перенести ЕГЭ на август
Рособрнадзор может перенести проведение ЕГЭ на август, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. Сейчас рассматривается несколько сценариев проведения единого экзамена, дальнейшие действия зависят от распространения коронавируса, уточнили в Рособрнадзоре.
Также рассматривается возможность проведения ЕГЭ только для поступающих в вузы, аттестаты могут выдать на основании годовых отметок, уточнили в пресс-службе.
Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко призвал перенести проведение ЕГЭ на август – сентябрь.
Минпросвещения и Рособрнадзор в начале апреля обнародовали проект расписания ЕГЭ. В документе говорилось, что экзамены будут проходить с 8 июня по 11 июля. В конце апреля Минпросвещения рекомендовало регионам завершить обучение 1–8 классов до 15–16 мая,10 классов – до 30 мая, 9 и 11 классов – до 5 июня.