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Власти Москвы перестанут оформлять пропуска по sms

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В Москве с 12 мая отключат возможность оформлять по sms цифровые пропуска для передвижений по городу, передает «Интерфакс» слова руководителя департамента информационных технологий города Эдуарда Лысенко. Он объяснил это тем, что «это не самый востребованный канал» выдачи пропусков.

Система цифровых пропусков в Москве заработала 13 апреля, с 15 апреля выданные пропуска начали проверять. Жители города должны генерировать коды для передвижения на личном или общественном транспорте. Пропуск можно оформить на сайте nedoma.mos.ru, по телефону единой справочной службы мэрии или отправив sms на номер 7377.

Для того, чтобы получить пропуск по sms, сообщение на короткий номер нужно составлять по шаблону заполнения. Однако более 90% сообщений в первый день работы системы были сформулированы некорректно, заявлял агентству ТАСС представитель департамента информационных технологий Москвы. Он отметил, что некоторые жители писали сообщения в свободной форме — например, «дайте мне пропуск».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных