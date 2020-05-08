Власти Москвы перестанут оформлять пропуска по sms
В Москве с 12 мая отключат возможность оформлять по sms цифровые пропуска для передвижений по городу, передает «Интерфакс» слова руководителя департамента информационных технологий города Эдуарда Лысенко. Он объяснил это тем, что «это не самый востребованный канал» выдачи пропусков.
Система цифровых пропусков в Москве заработала 13 апреля, с 15 апреля выданные пропуска начали проверять. Жители города должны генерировать коды для передвижения на личном или общественном транспорте. Пропуск можно оформить на сайте nedoma.mos.ru, по телефону единой справочной службы мэрии или отправив sms на номер 7377.
Для того, чтобы получить пропуск по sms, сообщение на короткий номер нужно составлять по шаблону заполнения. Однако более 90% сообщений в первый день работы системы были сформулированы некорректно, заявлял агентству ТАСС представитель департамента информационных технологий Москвы. Он отметил, что некоторые жители писали сообщения в свободной форме — например, «дайте мне пропуск».