Власти Москвы перестанут оформлять пропуска по sms

Для того, чтобы получить пропуск по sms, сообщение на короткий номер нужно составлять по шаблону заполнения. Однако более 90% сообщений в первый день работы системы были сформулированы некорректно, заявлял агентству ТАСС представитель департамента информационных технологий Москвы. Он отметил, что некоторые жители писали сообщения в свободной форме — например, «дайте мне пропуск».