Вице-премьер Чернышенко допустил снятие режима самоизоляции в начале июня

В отдельных регионах режим ограничений, введенных из-за коронавируса, может быть снят в третьей декаде мая или в начале июня, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в эфире «России 1». Он сказал, что сроки зависят от ситуации в каждом конкретном субъекте России. На вопрос о том, когда он ожидает единичных случаев заболевания COVID-19 в стране, Чернышенко сказал: «Где-нибудь ближе к концу лета».