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Вице-премьер Чернышенко допустил снятие режима самоизоляции в начале июня

Ведомости

В отдельных регионах режим ограничений, введенных из-за коронавируса, может быть снят в третьей декаде мая или в начале июня, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в эфире «России 1». Он сказал, что сроки зависят от ситуации в каждом конкретном субъекте России. На вопрос о том, когда он ожидает единичных случаев заболевания COVID-19 в стране, Чернышенко сказал: «Где-нибудь ближе к концу лета».

К утру 8 мая в России выявили 187 859 больных с коронавирусом, шестой день подряд число новых больных превысило 10 000 человек. 159 528 человек продолжают проходить лечение. Число случаев в Москве достигло 98 522, более 87 000 из них – активные.

Накануне власти Москвы и Подмосковья продлили режим самоизоляции до 31 мая. В столице с 12 мая разрешена работа промышленных и строительных предприятия, но требования к работодателям и жителям при этом будут усилены. Компании и индивидуальные предприниматели должны будут проверять не менее 10% сотрудников на коронавирус, а жители – носить маски и перчатки в общественных местах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных