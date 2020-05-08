Вице-премьер Чернышенко допустил снятие режима самоизоляции в начале июня
В отдельных регионах режим ограничений, введенных из-за коронавируса, может быть снят в третьей декаде мая или в начале июня, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в эфире «России 1». Он сказал, что сроки зависят от ситуации в каждом конкретном субъекте России. На вопрос о том, когда он ожидает единичных случаев заболевания COVID-19 в стране, Чернышенко сказал: «Где-нибудь ближе к концу лета».
К утру 8 мая в России выявили 187 859 больных с коронавирусом, шестой день подряд число новых больных превысило 10 000 человек. 159 528 человек продолжают проходить лечение. Число случаев в Москве достигло 98 522, более 87 000 из них – активные.
Накануне власти Москвы и Подмосковья продлили режим самоизоляции до 31 мая. В столице с 12 мая разрешена работа промышленных и строительных предприятия, но требования к работодателям и жителям при этом будут усилены. Компании и индивидуальные предприниматели должны будут проверять не менее 10% сотрудников на коронавирус, а жители – носить маски и перчатки в общественных местах.