Во Владивостоке из-за тумана отменили авиапарад в честь Дня Победы

Торжественные пролеты авиации пройдут в День Победы в 47 городах России, в них примут участие около 600 самолетов и вертолетов. Планировалось, что наибольшее число воздушных судов увидят жители Москвы, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Хабаровска, Севастополя, Екатеринбурга, Владивостока, Калининграда, Твери, Мурманска и Керчи. В парадном строю над Москвой пройдут 75 самолетов и вертолетов. Пилотажные группы «Русские витязи» и «Стрижи» на пяти Су-30СМ и четырех МиГ-29 на скорости около 550 км/ч выполнят построение «Кубинский бриллиант». Закроет авиапарад шестерка Су-25, которые окрасят небо в цвета флага России. Воздушные показы российской авиатехники 9 мая пройдут также в Армении Ереване, на авиабазе Хмеймим в Сирии, в Киргизии и Таджикистане.