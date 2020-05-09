Во Владивостоке из-за тумана отменили авиапарад в честь Дня Победы
Парад военной авиации в честь Дня Победы во Владивостоке отменили из-за тумана. Об этом сообщил представитель Тихоокеанского флота РИА «Новости».
Сначала из-за тумана проведение авиапарада перенесли на 13.00 (6.00 мск) с запланированных 11.00 (4.00 мск). «Пролет отменен из-за непогоды», — сказал агентству представитель ТОФ. Планировалось, что 21 самолет и вертолет морской авиации вылетят со стороны Амурского залива и пролетят вдоль улицы Светланской в сторону Золотого моста.
В Хабаровске воздушный параде прошел согласно плану. В нем задействовали около 30 воздушных судов, в том числе вертолеты Ми-8АМТШ, Ка-52, самолеты военно-транспортной авиации Ан-26, Ан-12, Ту-134, истребители Су-35С и истребители-бомбардировщики Су-34. Трансляцию парада организовало совместно с Восточным военным округом телевизионное объединение «Панорама», она велась с точек вылета — военных аэродромов Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, Приморского края, а также с камер, которые были установлены на фюзеляжах воздушных судов, в кабинах, на высотных зданиях Хабаровска.
Торжественные пролеты авиации пройдут в День Победы в 47 городах России, в них примут участие около 600 самолетов и вертолетов. Планировалось, что наибольшее число воздушных судов увидят жители Москвы, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Хабаровска, Севастополя, Екатеринбурга, Владивостока, Калининграда, Твери, Мурманска и Керчи. В парадном строю над Москвой пройдут 75 самолетов и вертолетов. Пилотажные группы «Русские витязи» и «Стрижи» на пяти Су-30СМ и четырех МиГ-29 на скорости около 550 км/ч выполнят построение «Кубинский бриллиант». Закроет авиапарад шестерка Су-25, которые окрасят небо в цвета флага России. Воздушные показы российской авиатехники 9 мая пройдут также в Армении Ереване, на авиабазе Хмеймим в Сирии, в Киргизии и Таджикистане.