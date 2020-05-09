В Москве перекроют движение на ряде улиц из-за празднования Дня Победы

В конце апреля президент Владимир Путин сообщил, что в традиционный парад 9 мая из-за коронавируса будет перенесен на более позднике сроки, а в День Победы пройдет авиационный парад. Торжественные пролеты авиации пройдут в День Победы в 47 городах России, в них примут участие около 600 самолетов и вертолетов. Планировалось, что наибольшее число воздушных судов увидят жители Москвы, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Хабаровска, Севастополя, Екатеринбурга, Владивостока, Калининграда, Твери, Мурманска и Керчи.