В Москве перекроют движение на ряде улиц из-за празднования Дня Победы
Движение по ряду улиц в Москве будет перекрыто в связи с праздничными мероприятиями к 75-летию Дня Победы. Об этом сообщает в своем Twitter столичный департамент транспорта.
По данным департамента, полностью закроется для движения автотранспорта участок от Мичуринского проспекта до проспекта Вернадского. Движение перекроют на Университетской площади. Будет также закрыт проезд от улицы Олимпийская деревня до улицы Мичуринский проспект. Департамент советует москвичам учесть эти перекрытия при планировании своих маршрутов в праздничный день.
В конце апреля президент Владимир Путин сообщил, что в традиционный парад 9 мая из-за коронавируса будет перенесен на более позднике сроки, а в День Победы пройдет авиационный парад. Торжественные пролеты авиации пройдут в День Победы в 47 городах России, в них примут участие около 600 самолетов и вертолетов. Планировалось, что наибольшее число воздушных судов увидят жители Москвы, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Хабаровска, Севастополя, Екатеринбурга, Владивостока, Калининграда, Твери, Мурманска и Керчи.
В парадном строю над Москвой пройдут 75 самолетов и вертолетов. Пилотажные группы «Русские витязи» и «Стрижи» на пяти Су-30СМ и четырех МиГ-29 на скорости около 550 км/ч выполнят построение «Кубинский бриллиант». Закроет авиапарад шестерка Су-25, которые окрасят небо в цвета флага России. Воздушные показы российской авиатехники 9 мая пройдут также в Армении Ереване, на авиабазе Хмеймим в Сирии, в Киргизии и Таджикистане.