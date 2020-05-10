В Москве за сутки умерли 58 человек с коронавирусом
В Москве за сутки умерли 58 человек с коронавирусом, сообщает департамент здравоохранения города. У них был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19. Общее число летальных исходов в столице достигло 1068.
В России, по данным на 9 мая, было выявлено более 198 000 больных COVID-19, в Москве число инфицированных превысило 100 000. Умерли 1827 пациентов с коронавирусом. Во всем мире количество заболевших превысило 4 млн, скончались почти 278 000 человек.
Режим самоизоляции в Москве продлен до 31 мая. С 12 мая москвичей также обяжут носить маски и перчатки на работе, в магазинах и общественном транспорте. Работодатели должны будут организовать тестирование не менее 10% сотрудников на коронавирус.