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В Москве за сутки умерли 58 человек с коронавирусом

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В Москве за сутки умерли 58 человек с коронавирусом, сообщает департамент здравоохранения города. У них был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19. Общее число летальных исходов в столице достигло 1068.

В России, по данным на 9 мая, было выявлено более 198 000 больных COVID-19, в Москве число инфицированных превысило 100 000. Умерли 1827 пациентов с коронавирусом. Во всем мире количество заболевших превысило 4 млн, скончались почти 278 000 человек.

Режим самоизоляции в Москве продлен до 31 мая. С 12 мая москвичей также обяжут носить маски и перчатки на работе, в магазинах и общественном транспорте. Работодатели должны будут организовать тестирование не менее 10% сотрудников на коронавирус.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных