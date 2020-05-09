В московской больнице для пациентов с коронавирусом произошел пожар
В городской клинической больнице имени С. И. Спасокукоцкого на севере Москвы произошел пожар, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного МЧС. Урологический корпус здания перепрофилирован для приема больных с коронавирусом.
Сообщение о пожаре поступило в 20.00. По данным источника «Интерфакса», пожар произошел на первом этаже в корпусе для лечения больных COVID-19. Проводится эвакуация, открытое горение устранено. Один человек погиб, сообщили «РИА Новости» в МЧС.
Официально о причинах пожара не сообщалось. По данным телеграм-канала Baza, возгорание началось из-за воспламенения кислородного баллона в одном из отделений. По словам источника «Интерфакса», причина пожара — воспламенение личных вещей.