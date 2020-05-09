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В московской больнице для пациентов с коронавирусом произошел пожар

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В городской клинической больнице имени С. И. Спасокукоцкого на севере Москвы произошел пожар, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного МЧС. Урологический корпус здания перепрофилирован для приема больных с коронавирусом. 

Сообщение о пожаре поступило в 20.00. По данным источника «Интерфакса», пожар произошел на первом этаже в корпусе для лечения больных COVID-19. Проводится эвакуация, открытое горение устранено. Один человек погиб, сообщили «РИА Новости» в МЧС.

Официально о причинах пожара не сообщалось. По данным телеграм-канала Baza, возгорание началось из-за воспламенения кислородного баллона в одном из отделений. По словам источника «Интерфакса», причина пожара — воспламенение личных вещей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных