Власти Сахалина ввели цифровые пропуска для приезжающих на остров
С 14 мая в Сахалинской области вводится режим въезда в регион по цифровым пропускам. Наличие пропуска будет необходимо для всех, кто не имеет регистрации по месту жительств в регионе, сообщает пресс-служба областного правительства.
Оформление цифровых пропусков для въезжающих на остров в пресс-службе объяснили противодействие коронавирусной инфекции. «Ко мне обращаются сахалинцы и курильчане с просьбой «закрыть регион». В то же время нам необходимо обеспечить производственный процесс, работу важных отраслей экономики. Поэтому было принято решение ограничить въезд в Сахалинскую область и ввести цифровые пропуска», – приводятся в сообщении слова губернатора Игоря Лимаренко.
Прибывающим в область предложат перед поездкой заполнить анкету. Она будет содержать сведения об адресе и данные предприятия, пригласившего работника. С другой стороны работодатель должен будет уведомить о приглашении на работу сотрудников из других регионов. Оформлять цифровые пропуска для въезжающих на остров планируется на территории аэропорта Южно-Сахалинска. За неисполнение требований нарушителю грозит штраф до 30 000 руб., юридическому лицу – до 300 000 руб., говорится в сообщении.
Кроме того, все прилетевшие в регион вахтовики помещаются на две недели на обсервацию. Согласно распоряжению губернатора, принимающая их компания обязана будет взять на себя расходы по содержанию своих сотрудников в обсерваторах. Ранее самостоятельно содержать вахтовиков начали «Восточная горнорудная компания» и нефтегазовые компании, работающие по шельфовым проектам «Сахалин-1» и «Сахалин-2». Тесты на коронавирус прибывающие на остров проходят как в аэропортах вылета, так и по прилете. При положительном результате анализы отправляют в новосибирский научный центр Роспотребнадзора «Вектор», при отрицательном – местные жители изолируются на 14 дней дома, приезжие – в обсерваторах. Их в области действует 22, в основном – в Южно-Сахалинске.
По данным пресс-службы, на 12 мая в регионе от коронавирусной инфекции лечился 21 человек, 20 пациентов с коронавирусом выздоровели. По словам губернатора Лимаренко, низкий темп прироста заболеваемости COVID-19 стал возможным «благодаря многоуровневой системе контроля за гражданами, которые прибывают на остров». С начала эпидемии по 11 мая коронавирусную инфекцию в России нашли у 221 344 человек. Умерли от нее, по данным оперативного штаба на понедельник, 11 мая, 2009 инфицированных. Общее число выздоровевших – 39 801 человек