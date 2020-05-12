Власти Сахалина ввели цифровые пропуска для приезжающих на остров

Кроме того, все прилетевшие в регион вахтовики помещаются на две недели на обсервацию. Согласно распоряжению губернатора, принимающая их компания обязана будет взять на себя расходы по содержанию своих сотрудников в обсерваторах. Ранее самостоятельно содержать вахтовиков начали «Восточная горнорудная компания» и нефтегазовые компании, работающие по шельфовым проектам «Сахалин-1» и «Сахалин-2». Тесты на коронавирус прибывающие на остров проходят как в аэропортах вылета, так и по прилете. При положительном результате анализы отправляют в новосибирский научный центр Роспотребнадзора «Вектор», при отрицательном – местные жители изолируются на 14 дней дома, приезжие – в обсерваторах. Их в области действует 22, в основном – в Южно-Сахалинске.