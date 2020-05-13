Минобрнауки предложило провести выпускные в вузах онлайн

«Мы уверены, что выпускной получится не только ярким и запоминающимся, но еще раз продемонстрирует умение вузов объединять силы», — заявил Фальков. Подробнее о проведении выпускных в таком формате министр не рассказал. Предложение министра поддержал ректор МГУ Виктор Садовничий.