Минобрнауки предложило провести выпускные в вузах онлайн
Министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил о планах провести выпускные в вузах онлайн из-за ситуации с коронавирусом, пишет ТАСС. Организуют мероприятия Минобрнауки совместно с Российским союзом ректоров и президентской платформой «Россия — страна возможностей».
«Мы уверены, что выпускной получится не только ярким и запоминающимся, но еще раз продемонстрирует умение вузов объединять силы», — заявил Фальков. Подробнее о проведении выпускных в таком формате министр не рассказал. Предложение министра поддержал ректор МГУ Виктор Садовничий.
Ранее Минобрнауки предписало вузам, которые находятся в его ведении, провести онлайн выпускные экзамены. 13 мая Минпросвещения объявило о переносе единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 г. с 8 июня на более поздний период. Обязательные экзамены для 9-ых классов отменены.