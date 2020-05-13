Абитуриентам разрешили сдавать только два ЕГЭ по выбору
Поступающим в вузы одиннадцатиклассникам в этом году нужно будет сдать единый государственный экзамен (ЕГЭ) только по двум предметам, рассказал в эфире телеканала «Россия 24» замминистра просвещения Дмитрий Глушко.
Школьники смогут сами выбрать экзамены для поступления, с учетом факультета и требований высшего учебного заведения. Экзамены по математике и русскому языку обязательными не будут.
Ранее в Минпросвещении сообщили об очередном переносе сроков проведения ЕГЭ в 2020 г. из-за пандемии коронавируса. Сроки перенесут с 8 июня на более позднюю дату, которую назовут «в ближайшее время». В министерстве добавили, что сдавать экзамены должны будут только выпускники, планирующие поступать в вузы. Школьный аттестат выпускники получат по текущим оценкам. Обязательные экзамены для 9-х классов по русскому языку и математике решили отменить.