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Абитуриентам разрешили сдавать только два ЕГЭ по выбору

Ведомости

Поступающим в вузы одиннадцатиклассникам в этом году нужно будет сдать единый государственный экзамен (ЕГЭ) только по двум предметам, рассказал в эфире телеканала «Россия 24» замминистра просвещения Дмитрий Глушко.

Школьники смогут сами выбрать экзамены для поступления, с учетом факультета и требований высшего учебного заведения. Экзамены по математике и русскому языку обязательными не будут.

Ранее в Минпросвещении сообщили об очередном переносе сроков проведения ЕГЭ в 2020 г. из-за пандемии коронавируса. Сроки перенесут с 8 июня на более позднюю дату, которую назовут «в ближайшее время». В министерстве добавили, что сдавать экзамены должны будут только выпускники, планирующие поступать в вузы. Школьный аттестат выпускники получат по текущим оценкам. Обязательные экзамены для 9-х классов по русскому языку и математике решили отменить.

Ранее по теме: Минпросвещения решило перенести ЕГЭ-2020

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных