Абитуриентам разрешили сдавать только два ЕГЭ по выбору

Ранее в Минпросвещении сообщили об очередном переносе сроков проведения ЕГЭ в 2020 г. из-за пандемии коронавируса. Сроки перенесут с 8 июня на более позднюю дату, которую назовут «в ближайшее время». В министерстве добавили, что сдавать экзамены должны будут только выпускники, планирующие поступать в вузы. Школьный аттестат выпускники получат по текущим оценкам. Обязательные экзамены для 9-х классов по русскому языку и математике решили отменить.