Собянин рассказал о планах массового тестирования москвичей на коронавирус
Москвичи будут получать приглашения пройти тестирование на коронавирус в поликлиниках, рассказал мэр Сергей Собянин на встрече с членами клинического комитета Москвы по новой коронавирусной инфекции. Обследования по этим приглашениям, по словам Собянина, будут проходить до 70 000 человек в неделю, пишет ТАСС.
В течение двух недель в Москве проводился эксперимент по тестированию системы иммуноферментного анализа (ИФА) крови. 30 поликлиник начнут брать анализы у москвичей уже на этой неделе, рассказал мэр. По его словам, эта система позволит в ближайшем будущем проводить 100 000 тестов в сутки, а в перспективе довести их количество до 200 000. Он уточнил, что в городе также будет развиваться тестирование на коронавирус с помощью полимеразной цепной реакции (ПЦР), для которого используются мазки со слизистых оболочек.
В апреле Росздравнадзор зарегистрировал первый отечественный экспресс-тест на коронавирусную инфекцию, который дает результат с точностью 94% за 40 минут, сообщал Минпромторг.
В середине марта экспресс-тест на коронавирусную инфекцию разработала принадлежащая АФК «Система» Владимира Евтушенкова компания «Система-биотех». Как рассказывал «Ведомостям» управляющий партнер АФК «Система» Артем Сиразутдинов, результат можно получить в течение двух часов. Кроме того, свои тесты начала делать крупнейшая в России сеть частных клиник «Медси», входящая в АФК «Система».
В России к 14 мая выявлено 252 245 случаев заражения коронавирусом. Больше всего заболевших в Москве — 130 716. С начала эпидемии в России выздоровели 53 530 больных. Умерло 2305 человек.