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Собянин рассказал о планах массового тестирования москвичей на коронавирус

Ведомости

Москвичи будут получать приглашения пройти тестирование на коронавирус в поликлиниках, рассказал мэр Сергей Собянин на встрече с членами клинического комитета Москвы по новой коронавирусной инфекции. Обследования по этим приглашениям, по словам Собянина, будут проходить до 70 000 человек в неделю, пишет ТАСС.

В течение двух недель в Москве проводился эксперимент по тестированию системы иммуноферментного анализа (ИФА) крови. 30 поликлиник начнут брать анализы у москвичей уже на этой неделе, рассказал мэр. По его словам, эта система позволит в ближайшем будущем проводить 100 000 тестов в сутки, а в перспективе довести их количество до 200 000. Он уточнил, что в городе также будет развиваться тестирование на коронавирус с помощью полимеразной цепной реакции (ПЦР), для которого используются мазки со слизистых оболочек.

В апреле Росздравнадзор зарегистрировал первый отечественный экспресс-тест на коронавирусную инфекцию, который дает результат с точностью 94% за 40 минут, сообщал Минпромторг.

Ранее по теме: «Медси» начала делать тесты на коронавирус

В середине марта экспресс-тест на коронавирусную инфекцию разработала принадлежащая АФК «Система» Владимира Евтушенкова компания «Система-биотех». Как рассказывал «Ведомостям» управляющий партнер АФК «Система» Артем Сиразутдинов, результат можно получить в течение двух часов. Кроме того, свои тесты начала делать крупнейшая в России сеть частных клиник «Медси», входящая в АФК «Система».

В России к 14 мая выявлено 252 245 случаев заражения коронавирусом. Больше всего заболевших в Москве — 130 716. С начала эпидемии в России выздоровели 53 530 больных. Умерло 2305 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных