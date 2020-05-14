Собянин рассказал о планах массового тестирования москвичей на коронавирус

В течение двух недель в Москве проводился эксперимент по тестированию системы иммуноферментного анализа (ИФА) крови. 30 поликлиник начнут брать анализы у москвичей уже на этой неделе, рассказал мэр. По его словам, эта система позволит в ближайшем будущем проводить 100 000 тестов в сутки, а в перспективе довести их количество до 200 000. Он уточнил, что в городе также будет развиваться тестирование на коронавирус с помощью полимеразной цепной реакции (ПЦР), для которого используются мазки со слизистых оболочек.