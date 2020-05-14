Цикл лекций «Экономика и жизнь». Четвертая тема – неравенство и способы борьбы с ним
«Ведомости» показывают цикл онлайн-лекций «Экономика и жизнь», организованный Российской экономической школой (РЭШ) совместно с проектом InLiberty. Ведущие экономисты страны рассказывают, что они думают о ситуации с эпидемией коронавируса и ее экономических последствиях. Темы лекций затрагивают все аспекты жизни – от влияния паники на финансовые рынки и потребительские привычки людей до вопросов, связанных с политикой, коррупцией, неравенством и счастьем.
Четвертую лекцию читает профессор экономики Science Pо Сергей Гуриев. Она называется «Неравенство: что это такое — и можно ли с ним справиться?». Лектор рассказывает, каким определением неравенства пользуются экономисты, какое неравенство полезно, а какое вредно, и что нужно делать. Трансляция начнется в 17 часов.