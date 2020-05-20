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Голикова сообщила о готовности 17 регионов к частичному снятию ограничений

Ведомости

На первый и следующие этапы снятия ограничений, введенных из-за пандемии COVID-19, могут перейти 17 регионов, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на правительственном часе в Совете Федерации. По ее словам, эти регионы готовы к ослаблению карантинных мер «по самому ключевому показателю — коэффициенту распространения». 

Снимать ограничительные меры против коронавируса власти решили в три этапа. Решение о введении этих этапов будут принимать главы регионов. Для снятия ограничений Роспотребнадзор рекомендовал руководствоваться тремя основными критериями: коэффициент распространения COVID-19, доля свободных коек для пациентов с коронавирусом и охват населения тестированием на коронавирус. Снятие и смягчение мер против коронавируса в регионах может начаться, когда коэффициент распространения снизится до показателя 1 (один человек с коронавирусом заражает не более одного до изоляции); количество свободных коек для пациентов увеличится до половины от имеющихся, а охват тестированием — до 70 человек на 100 000.

Ранее по теме: Мишустин: 27 регионов готовы к смягчению ограничений из-за коронавируса

18 мая премьер-министр Михаил Мишустин рассказал о готовности 27 регионов к смягчению введенных из-за коронавируса ограничений. По его словам, показатель распространения коронавирусной инфекции в последние дни в этих регионах не превышает единицы, т. е. каждый заболевший заражает в среднем менее одного здорового. Также премьер отметил, что более половины больничных коек, предназначенных для пациентов с COVID-19, остаются свободными, а уровень тестирования держится на стабильно высоком уровне. 

Ранее по теме: В России выявили менее 10 000 зараженных коронавирусом пятый день подряд

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных