Голикова сообщила о готовности 17 регионов к частичному снятию ограничений
На первый и следующие этапы снятия ограничений, введенных из-за пандемии COVID-19, могут перейти 17 регионов, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на правительственном часе в Совете Федерации. По ее словам, эти регионы готовы к ослаблению карантинных мер «по самому ключевому показателю — коэффициенту распространения».
Снимать ограничительные меры против коронавируса власти решили в три этапа. Решение о введении этих этапов будут принимать главы регионов. Для снятия ограничений Роспотребнадзор рекомендовал руководствоваться тремя основными критериями: коэффициент распространения COVID-19, доля свободных коек для пациентов с коронавирусом и охват населения тестированием на коронавирус. Снятие и смягчение мер против коронавируса в регионах может начаться, когда коэффициент распространения снизится до показателя 1 (один человек с коронавирусом заражает не более одного до изоляции); количество свободных коек для пациентов увеличится до половины от имеющихся, а охват тестированием — до 70 человек на 100 000.
18 мая премьер-министр Михаил Мишустин рассказал о готовности 27 регионов к смягчению введенных из-за коронавируса ограничений. По его словам, показатель распространения коронавирусной инфекции в последние дни в этих регионах не превышает единицы, т. е. каждый заболевший заражает в среднем менее одного здорового. Также премьер отметил, что более половины больничных коек, предназначенных для пациентов с COVID-19, остаются свободными, а уровень тестирования держится на стабильно высоком уровне.