Штрафы за нарушение самоизоляции в Москве теперь можно обжаловать онлайн

«Если вы считаете, что штраф за несоблюдение социальной дистанции, нарушение масочного режима, нарушение условий карантина для больных коронавирусом или контактирующих с ними, а также больных ОРВИ выписан вам ошибочно, вы можете обжаловать его в течение 10 дней с момента получения постановления», — говорится в этом разделе.