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Штрафы за нарушение самоизоляции в Москве теперь можно обжаловать онлайн

Ведомости

В Москве появилась возможность дистанционно обжаловать штрафы за нарушение самоизоляции, сообщил оперативный штаб. Подать жалобу можно на сайте mos.ru, на странице, посвященной коронавирусу. Там появился раздел «Обжалование штрафов».

«Если вы считаете, что штраф за несоблюдение социальной дистанции, нарушение масочного режима, нарушение условий карантина для больных коронавирусом или контактирующих с ними, а также больных ОРВИ выписан вам ошибочно, вы можете обжаловать его в течение 10 дней с момента получения постановления», — говорится в этом разделе.

По словам начальника Главконтроля Евгения Данчикова, в общей сложности у граждан есть не менее 30 дней на подачу жалобы.

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В ближайшее время на mos.ru должны появиться типовые формы жалоб, отметил оперативный штаб. Обжаловать штраф можно также по почте, отправив обращение в районный суд или в Главное контрольное управление Москвы.

Накануне Данчиков сообщил, что за все время действия режима повышенной готовности в Москве было установлено более 54 000 нарушений порядка нахождения граждан на улице. При этом в мае среднесуточное число нарушений самоизоляции оказалось примерно на 25% ниже, чем в апреле.

Режим самоизоляции в Москве действует с 29 марта и был продлен до 31 мая. Кроме того, с 15 апреля в столице был введен пропускной режим: для проезда в любом виде транспорта необходимо получать цифровой пропуск. А с 12 мая жителей Москвы обязали носить в общественных местах маски и перчатки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных