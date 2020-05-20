Штрафы за нарушение самоизоляции в Москве теперь можно обжаловать онлайн
«Если вы считаете, что штраф за несоблюдение социальной дистанции, нарушение масочного режима, нарушение условий карантина для больных коронавирусом или контактирующих с ними, а также больных ОРВИ выписан вам ошибочно, вы можете обжаловать его в течение 10 дней с момента получения постановления», — говорится в этом разделе.
По словам начальника Главконтроля Евгения Данчикова, в общей сложности у граждан есть не менее 30 дней на подачу жалобы.
В ближайшее время на mos.ru должны появиться типовые формы жалоб, отметил оперативный штаб. Обжаловать штраф можно также по почте, отправив обращение в районный суд или в Главное контрольное управление Москвы.
Накануне Данчиков сообщил, что за все время действия режима повышенной готовности в Москве было установлено более 54 000 нарушений порядка нахождения граждан на улице. При этом в мае среднесуточное число нарушений самоизоляции оказалось примерно на 25% ниже, чем в апреле.
Режим самоизоляции в Москве действует с 29 марта и был продлен до 31 мая. Кроме того, с 15 апреля в столице был введен пропускной режим: для проезда в любом виде транспорта необходимо получать цифровой пропуск. А с 12 мая жителей Москвы обязали носить в общественных местах маски и перчатки.