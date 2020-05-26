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Минздрав впервые назвал число умерших от коронавируса медиков

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Минздрав ведет список умерших от COVID-19 медиков, сейчас в нем 101 человек, пишет ТАСС со ссылкой на директора Департамента общественного здоровья, коммуникаций и экспертной деятельности министерства Людмилу Летникову. По ее словам, в регионах работает свыше тысячи комиссий, которые проводят расследования по факту смерти медицинских работников.

Летникова пояснила, что Минздрав сверяет свой регистр умерших от коронавируса врачей с данными Фонда социального страхования, который опирается и на публикации СМИ, и на сведения в «Списке памяти» (мемориальный проект, инициированный врачами).

По данным «Медиазоны» на 19 мая, в России от COVID-19 умерли по меньшей мере 186 медицинских сотрудников. Издание исключило из «Списка памяти», в котором на тот моменты числилось 222 умерших, имена медиков, которые умерли не от коронавируса или не в России, а также тех, кто не практиковал на время эпидемии. Доля медиков среди всех умерших от коронавируса в России, если верить официальной статистике, составила почти 7%, что в среднем в 16 раз выше, чем в шести странах, сравнимых с Россией по размаху эпидемии, подсчитало издание.

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К 26 мая в «Списке памяти» указаны 303 имени. Всего в России от COVID-19 умерли 3807 человек, по последним официальным данным.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных