Минздрав впервые назвал число умерших от коронавируса медиков

По данным «Медиазоны» на 19 мая, в России от COVID-19 умерли по меньшей мере 186 медицинских сотрудников. Издание исключило из «Списка памяти», в котором на тот моменты числилось 222 умерших, имена медиков, которые умерли не от коронавируса или не в России, а также тех, кто не практиковал на время эпидемии. Доля медиков среди всех умерших от коронавируса в России, если верить официальной статистике, составила почти 7%, что в среднем в 16 раз выше, чем в шести странах, сравнимых с Россией по размаху эпидемии, подсчитало издание.