Роспотребнадзор дал кинотеатрам рекомендации для возобновления работы

Всем сотрудникам кинотеатров должны измерять температуру и отстранять от работы лиц с признаками инфекционного заболевания, говорится в рекомендациях Роспотребнадзора. Контакты между сотрудниками кинотеатров разных отделов, например администраторами и барменами, должны быть ограничены. На рабочих местах, в служебных помещениях и местах общего пользования должны быть организованы места обработки рук антисептиками или дезинфицирующими салфетками. Сотрудники должны быть обеспечены запасом одноразовых масок и перчаток, которые необходимо менять как минимум раз в 3 часа. Повторное использование одноразовых масок не допускается, отмечает ведомство.