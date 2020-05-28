Роспотребнадзор дал кинотеатрам рекомендации для возобновления работы
Роспотребнадзор выпустил рекомендации для возобновления работы кинотеатров в условиях распространения коронавируса. Разрешить кинотеатрам возобновить работу могут руководители регионов на основе предложений главных санитарных врачей, отмечается в документе.
Всем сотрудникам кинотеатров должны измерять температуру и отстранять от работы лиц с признаками инфекционного заболевания, говорится в рекомендациях Роспотребнадзора. Контакты между сотрудниками кинотеатров разных отделов, например администраторами и барменами, должны быть ограничены. На рабочих местах, в служебных помещениях и местах общего пользования должны быть организованы места обработки рук антисептиками или дезинфицирующими салфетками. Сотрудники должны быть обеспечены запасом одноразовых масок и перчаток, которые необходимо менять как минимум раз в 3 часа. Повторное использование одноразовых масок не допускается, отмечает ведомство.
Зрители и сотрудники должны соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 м во всех зонах кинотеатра, а в кинозале зрители должны сидеть на расстоянии не менее 1 м. Сидеть вместе можно только членам одной семьи или проживающим вместе зрителям. Кинотеатры также должны рекомендовать посетителям использовать гигиенические маски.
Пускать зрителей в кинозалы по рекомендациям Роспотребнадзора следует не менее чем за 15 минут до начала сеанса. Между сеансами должен быть интервал не менее 30 минут для проветривания и дезинфекции кинозала. Ведомство также рекомендует пользоваться бесконтактными способами продажи и проверки билетов.
Первые ограничения работы кинотеатров в России из-за пандемии коронавируса были введены в Москве в марте. Кинотеатрам разрешено было проводить сеансы, только если в зале находится не более 50 человек. Президент сети кинотеатров «Каро» Ольга Зинякова рассказывала «Ведомостям», что такой режим работы является «экономически бессмысленным».