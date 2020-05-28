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Роспотребнадзор дал кинотеатрам рекомендации для возобновления работы

Ведомости

Роспотребнадзор выпустил рекомендации для возобновления работы кинотеатров в условиях распространения коронавируса. Разрешить кинотеатрам возобновить работу могут руководители регионов на основе предложений главных санитарных врачей, отмечается в документе.

Всем сотрудникам кинотеатров должны измерять температуру и отстранять от работы лиц с признаками инфекционного заболевания, говорится в рекомендациях Роспотребнадзора. Контакты между сотрудниками кинотеатров разных отделов, например администраторами и барменами, должны быть ограничены. На рабочих местах, в служебных помещениях и местах общего пользования должны быть организованы места обработки рук антисептиками или дезинфицирующими салфетками. Сотрудники должны быть обеспечены запасом одноразовых масок и перчаток, которые необходимо менять как минимум раз в 3 часа. Повторное использование одноразовых масок не допускается, отмечает ведомство.

Зрители и сотрудники должны соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 м во всех зонах кинотеатра, а в кинозале зрители должны сидеть на расстоянии не менее 1 м. Сидеть вместе можно только членам одной семьи или проживающим вместе зрителям. Кинотеатры также должны рекомендовать посетителям использовать гигиенические маски.

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Пускать зрителей в кинозалы по рекомендациям Роспотребнадзора следует не менее чем за 15 минут до начала сеанса. Между сеансами должен быть интервал не менее 30 минут для проветривания и дезинфекции кинозала. Ведомство также рекомендует пользоваться бесконтактными способами продажи и проверки билетов.

Первые ограничения работы кинотеатров в России из-за пандемии коронавируса были введены в Москве в марте. Кинотеатрам разрешено было проводить сеансы, только если в зале находится не более 50 человек. Президент сети кинотеатров «Каро» Ольга Зинякова рассказывала «Ведомостям», что такой режим работы является «экономически бессмысленным». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных