Площадь рядом с Нотр-Дамом открыли для посетителей впервые после пожара

С апреля прошлого года подходы к Нотр-Даму, включая соборную площадь, были закрыты из-за высокой концентрации свинца от расплавленных огнем шпиля и кровли. Пожар в соборе произошел 15 апреля 2019 г. Он начался на строительных лесах, возведенных во время реставрации. Собору был нанесен значительный ущерб: обрушились шпиль здания и крыша.