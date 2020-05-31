Площадь рядом с Нотр-Дамом открыли для посетителей впервые после пожара
Площадь перед собором Нотр-Дам в Париже открыли для посетителей впервые после пожара, который произошел больше года назад. «Это практически возрождение, — прокомментировала это событие мэр города Анна Идальго (ее слова приводит France 24). — Нотр-Дам — душа Парижа».
Сразу после открытия площадь начала заполняться людьми, передает телеканал. «Именно Нотр-Дам — наш символ, а не Эйфелева башня, — сказал один из пришедших. — Мы хотели посмотреть как он изменился».
Фасад здания и арочные своды остаются закрытыми от глаз посетителей, поскольку рабочие еще не закончили восстановительные работы. Реставрация должна продолжиться после того, как в Париже ослабят ограничения, введенные из-за коронавируса.
С апреля прошлого года подходы к Нотр-Даму, включая соборную площадь, были закрыты из-за высокой концентрации свинца от расплавленных огнем шпиля и кровли. Пожар в соборе произошел 15 апреля 2019 г. Он начался на строительных лесах, возведенных во время реставрации. Собору был нанесен значительный ущерб: обрушились шпиль здания и крыша.