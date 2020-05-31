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Площадь рядом с Нотр-Дамом открыли для посетителей впервые после пожара

Ведомости

Площадь перед собором Нотр-Дам в Париже открыли для посетителей впервые после пожара, который произошел больше года назад. «Это практически возрождение, — прокомментировала это событие мэр города Анна Идальго (ее слова приводит France 24). — Нотр-Дам — душа Парижа».

Сразу после открытия площадь начала заполняться людьми, передает телеканал. «Именно Нотр-Дам — наш символ, а не Эйфелева башня, — сказал один из пришедших. — Мы хотели посмотреть как он изменился».

Фасад здания и арочные своды остаются закрытыми от глаз посетителей, поскольку рабочие еще не закончили восстановительные работы. Реставрация должна продолжиться после того, как в Париже ослабят ограничения, введенные из-за коронавируса.

С апреля прошлого года подходы к Нотр-Даму, включая соборную площадь, были закрыты из-за высокой концентрации свинца от расплавленных огнем шпиля и кровли. Пожар в соборе произошел 15 апреля 2019 г. Он начался на строительных лесах, возведенных во время реставрации. Собору был нанесен значительный ущерб: обрушились шпиль здания и крыша.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных