Минздрав Бразилии скрыл часть статистики по коронавирусу
Министерство здравоохранения Бразилии скрыло со своего официального сайта общее число заболевших коронавирусной инфекцией в стране, сообщает Reuters. Также из публичного доступа исчезло общее число умерших от коронавируса и подробные данные о распространении инфекции в регионах страны. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, Бразилия занимает второе место в мире по заболеваемости COVID-19 с более чем 670 000 заболевших.
Президент Бразилии Жаир Болсонару объяснил такое решение тем, что сводная статистика не отражает положение страны в настоящий момент. «Сейчас принимаются другие меры для улучшения ведения отчетности о случаях заражения и процесса подтверждения диагнозов», — написал Болсонару на своей странице в Twitter.
Бразилия вышла на второе место в мире по числу заразившихся коронавирусом 23 мая, обогнав тогда Россию. С тех пор Бразилия уступает по заболеваемости COVID-19 лишь Соединенным Штатам, где диагноз подтвердился у более 1,9 млн человек. Президент Болсонару ранее называл коронавирусную инфекцию «легким гриппом» и говорил, что опасность заболевания преувеличена.
По последним данным Хопкинса, 672 846 жителей Бразилии заразились коронавирусом, 277 149 пациентов выздоровели, 35 930 инфицированных умерли. По смертности от COVID-19 Бразилия обогнала Италию и заняла третье место в мире. Больше всего умерших от коронавируса в Соединенных Штатах — 109 802 зарегистрированных летальных исхода заболевания. На втором месте — Великобритания, где умерли 40 548 заразившихся коронавирусом.