Минздрав Бразилии скрыл часть статистики по коронавирусу

Бразилия вышла на второе место в мире по числу заразившихся коронавирусом 23 мая, обогнав тогда Россию. С тех пор Бразилия уступает по заболеваемости COVID-19 лишь Соединенным Штатам, где диагноз подтвердился у более 1,9 млн человек. Президент Болсонару ранее называл коронавирусную инфекцию «легким гриппом» и говорил, что опасность заболевания преувеличена.