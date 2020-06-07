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Минздрав Бразилии скрыл часть статистики по коронавирусу

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Министерство здравоохранения Бразилии скрыло со своего официального сайта общее число заболевших коронавирусной инфекцией в стране, сообщает Reuters. Также из публичного доступа исчезло общее число умерших от коронавируса и подробные данные о распространении инфекции в регионах страны. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, Бразилия занимает второе место в мире по заболеваемости COVID-19 с более чем 670 000 заболевших.

Президент Бразилии Жаир Болсонару объяснил такое решение тем, что сводная статистика не отражает положение страны в настоящий момент. «Сейчас принимаются другие меры для улучшения ведения отчетности о случаях заражения и процесса подтверждения диагнозов», — написал Болсонару на своей странице в Twitter. 

Бразилия вышла на второе место в мире по числу заразившихся коронавирусом 23 мая, обогнав тогда Россию. С тех пор Бразилия уступает по заболеваемости COVID-19 лишь Соединенным Штатам, где диагноз подтвердился у более 1,9 млн человек. Президент Болсонару ранее называл коронавирусную инфекцию «легким гриппом» и говорил, что опасность заболевания преувеличена.

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По последним данным Хопкинса, 672 846 жителей Бразилии заразились коронавирусом, 277 149 пациентов выздоровели, 35 930 инфицированных умерли. По смертности от COVID-19 Бразилия обогнала Италию и заняла третье место в мире. Больше всего умерших от коронавируса в Соединенных Штатах — 109 802 зарегистрированных летальных исхода заболевания. На втором месте — Великобритания, где умерли 40 548 заразившихся коронавирусом. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных