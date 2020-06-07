Трамп заявил о выводе сил нацгвардии из Вашингтона

Флойд был задержан сотрудниками полиции Миннеаполиса 25 мая. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины, игнорируя его крики о том, что он задыхается. Мужчина позже скончался в реанимации. Это вызвало массовые протесты и беспорядки в Соединенных Штатах, а также в других странах, включая Великобританию и Францию.