Трамп заявил о выводе сил нацгвардии из Вашингтона
Президент США Дональд Трамп поручил национальной гвардии начать вывод войск из Вашингтона. Об этом он написал на своей странице в Twitter. По словам президента, ситуация с протестами в городе под полным контролем. Войска нацгвардии отправятся домой, но смогут быстро вернуться в случае необходимости, добавил Трамп. «Намного меньше протестующих вышло вчера, чем ожидалось», – отметил он.
I have just given an order for our National Guard to start the process of withdrawing from Washington, D.C., now that everything is under perfect control. They will be going home, but can quickly return, if needed. Far fewer protesters showed up last night than anticipated!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 7, 2020
Субботние протесты в Вашингтоне из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда стали крупнейшими в стране, пишет Associated Press. В целом к акции протеста присоединились десятки тысяч жителей США, и демонстрации в основном были мирными.
Флойд был задержан сотрудниками полиции Миннеаполиса 25 мая. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины, игнорируя его крики о том, что он задыхается. Мужчина позже скончался в реанимации. Это вызвало массовые протесты и беспорядки в Соединенных Штатах, а также в других странах, включая Великобританию и Францию.