В Москве умер еще 51 пациент с COVID-19
В Москве умер еще 51 пациент с диагнозом COVID-19, сообщает Минздрав столицы. «У всех был подтвержден диагноз пневмония и положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — отметили в ведомстве.
Накануне в России было зафиксировано 8984 новых случая коронавируса. В 38,5% случаев у заразившихся не было симптомов вирусной инфекции. Днем ранее число летальных исходов увеличилось на 134 случая. Всего с начала пандемии умерло 5859 человек. Общее число выявленных случаев коронавируса в России достигло 467 673. За весь период выздоровел 226 731 человек.
По данным оперативного штаба, наибольшее число заболевших наблюдается в Москве — 195 017 человек. Днем ранее прирост составил 754 новых случая.