Евгений Ройзман заразился коронавирусом

Накануне в России было зафиксировано 8984 новых случая коронавируса. В 38,5% случаев у заразившихся не было симптомов вирусной инфекции. Всего с начала пандемии умерло 5859 человек. Общее число выявленных случаев коронавируса в России достигло 467 673. За весь период выздоровел 226 731 человек.