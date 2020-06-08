Евгений Ройзман заразился коронавирусом
Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман заразился коронавирусной инфекцией. На своей официальной странице в Instagram он сообщил, что несколько дней назад у него ухудшилось самочувствие.
«Справился за два дня. Симптомов нет, но тест решил сделать. Так и есть. Показал», ‒ написал политик в своем аккаунте. Ройзман также сообщил, что самоизолировался дома, и отметил, что в регионах растет число случаев заражения коронавирусом.
По данным на 8 июня, в Свердловской области за сутки было зафиксировано 249 новых случаев заражения COVID-19. Всего в регионе выявлено 7668 случаев заболевания, умерли 43 человека, выздоровели 3273. Самое большое количество заразившихся коронавирусом в Свердловской области было 3 июня ‒ 357.
Накануне в России было зафиксировано 8984 новых случая коронавируса. В 38,5% случаев у заразившихся не было симптомов вирусной инфекции. Всего с начала пандемии умерло 5859 человек. Общее число выявленных случаев коронавируса в России достигло 467 673. За весь период выздоровел 226 731 человек.