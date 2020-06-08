Подать заявления в вузы дистанционно можно с 20 июня

29 и 30 июня будет проводиться пробный экзамен без участия детей. «Мы проверим, насколько технически отлажена система», – пояснил премьер. Основной экзаменационный период – с 3 по 23 июля. 24 и 25 июля будут проводиться экзамены для тех ребят, у которых в один день совпадут два экзамена. «У тех школьников, которые по уважительным причинам не смогут сдавать ЕГЭ в июле, будет возможность сдать экзамены в августе», – добавил премьер.