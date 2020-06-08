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Подать заявления в вузы дистанционно можно с 20 июня

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Подать заявление дистанционно на поступление в вуз без предоставления результатов ЕГЭ можно будет с 20 июня, заявил премьер Михаил Мишустин. По итогам сдачи ЕГЭ абитуриент должен будет представить свой результат, уточнил он.

Мишустин напомнил, что в этом году государственная итоговая аттестация и ЕГЭ проводятся раздельно. Все выпускники 9 и 11 классов получат аттестат без сдачи экзаменов. Планирующие поступить в среднепрофессиональные образовательные организации будут зачислены туда по оценкам в аттестате. Выпускники, желающие получить высшее образование, смогут сдать ЕГЭ. Всего ЕГЭ собираются сдавать более 736 000 школьников, отметил Мишустин.

29 и 30 июня будет проводиться пробный экзамен без участия детей. «Мы проверим, насколько технически отлажена система», – пояснил премьер. Основной экзаменационный период – с 3 по 23 июля. 24 и 25 июля будут проводиться экзамены для тех ребят, у которых в один день совпадут два экзамена. «У тех школьников, которые по уважительным причинам не смогут сдавать ЕГЭ в июле, будет возможность сдать экзамены в августе», – добавил премьер.

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов говорил, что из-за коронавируса ЕГЭ будет проводиться с особыми мерами безопасности. Пункты проведения экзаменов оснастят средствами индивидуальной защиты, экзаменуемых рассадят в аудиториях в полутора метрах друг от друга. При входе у них будут измерять температуру, а аудитории – дезинфицировать. Самый массовый экзамен – по русскому языку – будет проводиться два дня во избежание скопления людей в аудиториях.

Ранее по теме: Минобороны отложит призыв выпускников 2020 года

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных