Заболевший коронавирусом Евгений Ройзман попал в больницу с пневмонией

Накануне Ройзман на своей странице в Instagram сообщил, что заболел коронавирусной инфекцией. Несколько дней назад у него ухудшилось самочувствие. «Справился за два дня. Симптомов нет, но тест решил сделать. Так и есть. Показал», – рассказал политик, уточнив, что самоизолировался дома.