Заболевший коронавирусом Евгений Ройзман попал в больницу с пневмонией
Бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана госпитализировали с коронавирусом после обнаружения у него пневмонии, пишет «Интерфакс». По словам Ройзмана, он хорошо себя чувствует.
«Госпитализировали вчера вечером. Сделали КТ, и сразу в больницу. Пневмония развивается», – рассказал он.
Накануне Ройзман на своей странице в Instagram сообщил, что заболел коронавирусной инфекцией. Несколько дней назад у него ухудшилось самочувствие. «Справился за два дня. Симптомов нет, но тест решил сделать. Так и есть. Показал», – рассказал политик, уточнив, что самоизолировался дома.
По данным на 8 июня, в Свердловской области за сутки было зафиксировано 249 новых случаев заражения COVID-19. Всего в регионе выявлено 7668 случаев заболевания, умерли 43 человека, выздоровели 3273. Самый большой прирост заболевших в регионе был 3 июня – 357 человек.