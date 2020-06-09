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Полиция задержала Михаила Ефремова

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Актер Михаил Ефремов задержан, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на МВД. О задержании подозреваемого в совершении ДТП на Смоленской площади в Москве, не называя его имени, также сообщает Главное управление МВД по Москве. Таганский районный суд рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения 9 июня, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

ДТП с участием Ефремова произошло в ночь на 9 июня, в аварии погиб водитель автомобиля Lada. Jeep Grand Cherokee Ефремова выехал на встречную полосу и врезался в Lada, экспертиза подтвердила алкогольное опьянение Ефремова, сообщил «РИА Новости» начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин. Позднее источники ТАСС, РБК и «РИА Новости» сообщали о наличии в крови актера следов наркотиков.

В отношении Ефремова после ДТП было возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения (ч. 2 ст. 264 УК), тогда пострадавший в аварии был еще жив. Адвокат Ефремова Виталий Чернышов заявил ТАСС, что актеру планируют предъявить обвинение по ч. 4 той же статьи, максимальное наказание по ней достигает 12 лет колонии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных