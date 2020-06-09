Полиция задержала Михаила Ефремова
Актер Михаил Ефремов задержан, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на МВД. О задержании подозреваемого в совершении ДТП на Смоленской площади в Москве, не называя его имени, также сообщает Главное управление МВД по Москве. Таганский районный суд рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения 9 июня, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.
ДТП с участием Ефремова произошло в ночь на 9 июня, в аварии погиб водитель автомобиля Lada. Jeep Grand Cherokee Ефремова выехал на встречную полосу и врезался в Lada, экспертиза подтвердила алкогольное опьянение Ефремова, сообщил «РИА Новости» начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин. Позднее источники ТАСС, РБК и «РИА Новости» сообщали о наличии в крови актера следов наркотиков.
В отношении Ефремова после ДТП было возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения (ч. 2 ст. 264 УК), тогда пострадавший в аварии был еще жив. Адвокат Ефремова Виталий Чернышов заявил ТАСС, что актеру планируют предъявить обвинение по ч. 4 той же статьи, максимальное наказание по ней достигает 12 лет колонии.