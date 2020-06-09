Полиция задержала Михаила Ефремова

В отношении Ефремова после ДТП было возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения (ч. 2 ст. 264 УК), тогда пострадавший в аварии был еще жив. Адвокат Ефремова Виталий Чернышов заявил ТАСС, что актеру планируют предъявить обвинение по ч. 4 той же статьи, максимальное наказание по ней достигает 12 лет колонии.