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В Москве умерли еще 56 больных с коронавирусом

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В Москве за сутки умерли 56 пациентов с положительным результатом теста на коронавирус, сообщает региональный оперативный штаб. Общее число летальных исходов после заболевания COVID-19 в городе достигло 3085.

К утру 9 июня в Москве, по данным федерального оперативного штаба, было зафиксировано 198 590 случаев заражения коронавирусом, 85 824 из них — активные. Накануне число погибших от коронавируса превысило 3000 человек.

9 июня в Москве были сняты ограничения на работу парикмахерских, салонов красоты и театров, также были отменены пропускная система и режим самоизоляции для пожилых и хронически больных жителей. Власти Москвы планируют снимать ограничения поэтапно в течение месяца — 16 и 23 июля. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не считает снятие ограничений в городе «слишком стремительным», так как речь не идет о полной отмене запретов, введенных из-за распространения инфекции.

Ранее по теме: Кремль отказался считать слишком стремительным снятие ограничений в Москве

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных