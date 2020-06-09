В Москве умерли еще 56 больных с коронавирусом

9 июня в Москве были сняты ограничения на работу парикмахерских, салонов красоты и театров, также были отменены пропускная система и режим самоизоляции для пожилых и хронически больных жителей. Власти Москвы планируют снимать ограничения поэтапно в течение месяца — 16 и 23 июля. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не считает снятие ограничений в городе «слишком стремительным», так как речь не идет о полной отмене запретов, введенных из-за распространения инфекции.