Мэр Сургута госпитализирован с коронавирусом
Глава Сургута Вадим Шувалов сообщил, что госпитализирован с подтвержденной коронавирусной инфекцией, об этом он написал на своей странице во «В контакте». Он передал свои обязанности своему заместителю Алексею Жердеву.
Шувалов заявил, что люди, с которыми он общался в последние две недели, определены и «взяты на контроль». Глава города будет работать дистанционно и держать связь с коллегами. «Технология работы в дистанционном режиме у нас настроена», ‒ отметил он.
В Ханты-Мансийском автономном округе выявлено 4569 случаев заражения коронавирусом, 229 из них ‒ за последние сутки, сообщает федеральный оперативный штаб на сайте стопкоронавирус.рф. К 13 июня, по данным регионального штаба, в Сургуте было выявлено 812 случаев заражения, 14 июня в штабе сообщили еще о 62 больных.