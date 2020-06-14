Экологи изучают восьмикилометровое пятно загрязнения на реке в Подмосковье

Ранее президент Владимир Путин поручил правительству до окончания весенней сессии Госдумы разработать «принципиальные изменения» в экологическое законодательство. Поручение было дано на следующую неделю после аварии на ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (принадлежит «Норникелю»), во время которой в водоемы и почву попало около 20 000 т нефтепродуктов.