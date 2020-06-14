Экологи изучают восьмикилометровое пятно загрязнения на реке в Подмосковье
Жители Шатурского района Московской области обнаружили пятно серебристо-коричневого цвета на реке Поля, впадающей в Клязьму, передает «Интерфакс» слова представителя минэкологии региона. На месте работают сотрудники МЧС, минэкологии и администрации Шатуры, специалисты взяли пробы воды с загрязнения.
Пятно распространилось на протяжении 8 км. В администрации Шатуры отметили, что местные жители пожаловались на неприятный запах и плетку на поверхности, но следов нефтепродуктов и химически опасных веществ обнаружено не было. Причиной загрязнения мог стать аварийный сброс сточных вод, спровоцированный обильными осадками, допустили в минэкологии.
Ранее президент Владимир Путин поручил правительству до окончания весенней сессии Госдумы разработать «принципиальные изменения» в экологическое законодательство. Поручение было дано на следующую неделю после аварии на ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (принадлежит «Норникелю»), во время которой в водоемы и почву попало около 20 000 т нефтепродуктов.