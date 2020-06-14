Еврейский музей прекратил сотрудничать с авторами объявления о найме славянина

Борода назвал неправдоподобно абсурдной ситуацию, из-за которой подобное объявление могло быть опубликовано от имени Еврейского музея и центра толерантности, так как организация работает над тем, чтобы в обществе не появлялись данные формулировки. Подобные запросы вызывают «лишь острую негативную реакцию и даже отвращение», сказал он.