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Еврейский музей прекратил сотрудничать с авторами объявления о найме славянина

Ведомости

Еврейский музей и центр толерантности в Москве прекратил сотрудничество с лицами, ответственными за открытие вакансии о найме официанта «только славянской внешности», заявил генеральный директор музея, президент Федерации еврейских общин России Александр Борода. Он назвал это объявление «открытой провокацией», которая «никак не могла исходить ни от кого из сотрудников музея».

Борода назвал неправдоподобно абсурдной ситуацию, из-за которой подобное объявление могло быть опубликовано от имени Еврейского музея и центра толерантности, так как организация работает над тем, чтобы в обществе не появлялись данные формулировки. Подобные запросы вызывают «лишь острую негативную реакцию и даже отвращение», сказал он.

Вакансия Еврейского музея о найме бармена-официанта была размещена на сервисе Restojob, к настоящему моменту она удалена. В описании объявления несколько раз повторялась формулировка, что кандидаты должны быть гражданами России со славянской внешностью. Объявление появилось «из-за ошибки субподрядчика», связанной с непониманием или самодеятельностью, говорила The Insider PR-директор музея Нина Дымшиц.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных