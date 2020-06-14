Еврейский музей прекратил сотрудничать с авторами объявления о найме славянина
Еврейский музей и центр толерантности в Москве прекратил сотрудничество с лицами, ответственными за открытие вакансии о найме официанта «только славянской внешности», заявил генеральный директор музея, президент Федерации еврейских общин России Александр Борода. Он назвал это объявление «открытой провокацией», которая «никак не могла исходить ни от кого из сотрудников музея».
Борода назвал неправдоподобно абсурдной ситуацию, из-за которой подобное объявление могло быть опубликовано от имени Еврейского музея и центра толерантности, так как организация работает над тем, чтобы в обществе не появлялись данные формулировки. Подобные запросы вызывают «лишь острую негативную реакцию и даже отвращение», сказал он.
Вакансия Еврейского музея о найме бармена-официанта была размещена на сервисе Restojob, к настоящему моменту она удалена. В описании объявления несколько раз повторялась формулировка, что кандидаты должны быть гражданами России со славянской внешностью. Объявление появилось «из-за ошибки субподрядчика», связанной с непониманием или самодеятельностью, говорила The Insider PR-директор музея Нина Дымшиц.