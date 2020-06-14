Метро Москвы откроет все закрывавшиеся вестибюли с 15 июня

Московский метрополитен закрывал вестибюли из-за падения пассажиропотока, часть из них открылась 12 мая и 1 июня. Меньше всего вестибюлей работало с 3 по 12 мая. Тогда были закрыты вестибюли на 78 станциях, это треть от общего числа станций московского метрополитена. 9 июня в городе разблокировали социальные карты, позволяющие ездить по льготным условиям, с 12 июня пассажиры могут компенсировать проездные, которыми они не воспользовались во время самоизоляции. За минувшую неделю число поездок на метро выросло на 270 000, при этом загруженность составляет 47% от аналогичного периода прошлого года, сообщили в пресс-службе департамента транспорта Москвы.