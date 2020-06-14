В Москве за сутки умерли 53 человека с коронавирусом

С 9 июня власти Москвы отменили режим самоизоляции и пропускную систему. Следующий этап снятия ограничений в Москве наступит 16 июня, с этого дня возобновят работу летние веранды кафе, библиотеки, музеи и зоопарки. Власти города намерены разрешить массовые мероприятия в июле, говорил мэр Москвы Сергей Собянин, однако это зависит от развития эпидемиологической обстановки.