В Москве за сутки умерли 53 человека с коронавирусом
В Москве за минувшие сутки умерли 53 человека с коронавирусом, сообщил столичный оперативный штаб. Число летальных исходов, связанных с распространением коронавируса в Москве, достигло 3 334.
Коронавирус в Москве к утру 14 июня был обнаружен у 205 905 жителей города, 80 933 человека продолжали лечение, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба. Всего в России коронавирус обнаружен более чем у 528 000 человек, 241 966 случаев — активные.
С 9 июня власти Москвы отменили режим самоизоляции и пропускную систему. Следующий этап снятия ограничений в Москве наступит 16 июня, с этого дня возобновят работу летние веранды кафе, библиотеки, музеи и зоопарки. Власти города намерены разрешить массовые мероприятия в июле, говорил мэр Москвы Сергей Собянин, однако это зависит от развития эпидемиологической обстановки.