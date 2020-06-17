Прокурор запросил до 9 лет колонии фигурантам дела «Сети»
Гособвинение запросило сроки заключения фигурантам петербургского дела «Сети» (организация запрещена в России), сообщает «РИА Новости». Прокурор запросил для Виктора Филинкова 9 лет колонии общего режима, Юлию Бояршинову – 6 лет.
Филинкову и Бояршинову вменяется участие в террористическом сообществе, последний также обвиняется в незаконном хранении взрывчатых веществ. Филинков вину не признал, Бояршинов признал. Прокурор запросил менее строгое наказание для Бояршинова, так как он способствовал раскрытию преступления, передает «Медиазона».
В феврале 2020 г. Приволжский окружной военный суд Пензы приговорил семерых фигурантов дела «Сети» к срокам от шести до 18 лет лишения свободы. Суд признал их виновными в организации террористического сообщества или участии в нем. Дмитрий Пчелинцев, которого обвинение считает организатором «Сети», был приговорен к 18 годам колонии строгого режима, остальные фигуранты – к срокам от шести до 16 лет лишения свободы.