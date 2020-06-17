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Прокурор запросил до 9 лет колонии фигурантам дела «Сети»

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Гособвинение запросило сроки заключения фигурантам петербургского дела «Сети» (организация запрещена в России), сообщает «РИА Новости». Прокурор запросил для Виктора Филинкова 9 лет колонии общего режима, Юлию Бояршинову – 6 лет.

Филинкову и Бояршинову вменяется участие в террористическом сообществе, последний также обвиняется в незаконном хранении взрывчатых веществ. Филинков вину не признал, Бояршинов признал. Прокурор запросил менее строгое наказание для Бояршинова, так как он способствовал раскрытию преступления, передает «Медиазона».

В феврале 2020 г. Приволжский окружной военный суд Пензы приговорил семерых фигурантов дела «Сети» к срокам от шести до 18 лет лишения свободы. Суд признал их виновными в организации террористического сообщества или участии в нем. Дмитрий Пчелинцев, которого обвинение считает организатором «Сети», был приговорен к 18 годам колонии строгого режима, остальные фигуранты – к срокам от шести до 16 лет лишения свободы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных