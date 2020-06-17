Прокурор запросил до 9 лет колонии фигурантам дела «Сети»

В феврале 2020 г. Приволжский окружной военный суд Пензы приговорил семерых фигурантов дела «Сети» к срокам от шести до 18 лет лишения свободы. Суд признал их виновными в организации террористического сообщества или участии в нем. Дмитрий Пчелинцев, которого обвинение считает организатором «Сети», был приговорен к 18 годам колонии строгого режима, остальные фигуранты – к срокам от шести до 16 лет лишения свободы.