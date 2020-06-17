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Финал Лиги чемпионов УЕФА в Санкт-Петербурге перенесли на 2022 год

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) официально объявил о переносе на 2022 г. финала футбольной Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге, который ранее планировалось провести в 2021 г., пишет ТАСС со ссылкой на заместителя генерального секретаря УЕФА Джорджио Маркетти.

Исполком УЕФА принял решение провести оставшиеся матчи сезона-2019/20 Лиги чемпионов в формате «Финал восьми» в Лиссабоне. Таким образом, запланированный на 2020 г. финал в Стамбуле пройдет в 2021 г. Мюнхен примет финальный матч в 2023 г., а Лондон – в 2024 г. Финальный турнир сезона-2019/20 Лиги Европы пройдет в Германии с 10 по 21 августа.

В середине марта из-за пандемии коронавируса УЕФА приостановил все матчи Лиги Европы и Лиги чемпионов. Позже организация объявила о переносе чемпионата Европы на 2021 г. Турнир пройдет в следующем году с 11 июня по 11 июля.

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Россия в третий раз примет финал еврокубка. В 1999 г. в «Лужниках» определился обладатель Кубка УЕФА, в 2008 г. там же прошел финал Лиги чемпионов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных