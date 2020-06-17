Финал Лиги чемпионов УЕФА в Санкт-Петербурге перенесли на 2022 год
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) официально объявил о переносе на 2022 г. финала футбольной Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге, который ранее планировалось провести в 2021 г., пишет ТАСС со ссылкой на заместителя генерального секретаря УЕФА Джорджио Маркетти.
Исполком УЕФА принял решение провести оставшиеся матчи сезона-2019/20 Лиги чемпионов в формате «Финал восьми» в Лиссабоне. Таким образом, запланированный на 2020 г. финал в Стамбуле пройдет в 2021 г. Мюнхен примет финальный матч в 2023 г., а Лондон – в 2024 г. Финальный турнир сезона-2019/20 Лиги Европы пройдет в Германии с 10 по 21 августа.
В середине марта из-за пандемии коронавируса УЕФА приостановил все матчи Лиги Европы и Лиги чемпионов. Позже организация объявила о переносе чемпионата Европы на 2021 г. Турнир пройдет в следующем году с 11 июня по 11 июля.
Россия в третий раз примет финал еврокубка. В 1999 г. в «Лужниках» определился обладатель Кубка УЕФА, в 2008 г. там же прошел финал Лиги чемпионов.