Финал Лиги чемпионов УЕФА в Санкт-Петербурге перенесли на 2022 год

Исполком УЕФА принял решение провести оставшиеся матчи сезона-2019/20 Лиги чемпионов в формате «Финал восьми» в Лиссабоне. Таким образом, запланированный на 2020 г. финал в Стамбуле пройдет в 2021 г. Мюнхен примет финальный матч в 2023 г., а Лондон – в 2024 г. Финальный турнир сезона-2019/20 Лиги Европы пройдет в Германии с 10 по 21 августа.