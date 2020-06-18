Глава Крыма заявил об отсутствии новых случаев COVID-19 в регионе

Другие данные 40 минут спустя представил федеральный оперативный штаб. По последним данным на сайте стопкоронавирус.рф, в Крыму действительно зарегистрировано 575 случаев заражения коронавирусом, но 14 из них были выявлены за последние сутки. Выздоровевших в республике на двое больше, чем сообщил Аксенов, — 391 человек. Умерло от коронавируса семь жителей Крыма, сообщается на сайте оперштаба.