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Глава Крыма заявил об отсутствии новых случаев COVID-19 в регионе

Ведомости

Глава Республики Крым Сергей Аксенов утром 18 июня сообщил на своей официальной странице во «В контакте», что на полуострове за 17 июня не было зарегистрировано новых случаев заболевания COVID-19. По его данным, в Крыму выявлено 575 зараженных коронавирусом, 389 из которых уже вылечились.

Другие данные 40 минут спустя представил федеральный оперативный штаб. По последним данным на сайте стопкоронавирус.рф, в Крыму действительно зарегистрировано 575 случаев заражения коронавирусом, но 14 из них были выявлены за последние сутки. Выздоровевших в республике на двое больше, чем сообщил Аксенов, — 391 человек. Умерло от коронавируса семь жителей Крыма, сообщается на сайте оперштаба.

15 июня Крым полностью снял режим самоизоляции, введенный для борьбы с распространением коронавируса. С этого же дня в регионе перестала действовать обязательная обсервация для приезжающих из других регионов России. Принимать туристов Крым готов с 1 июля, говорил Аксенов.

Ранее по теме: Крым с 15 июня отменит самоизоляцию для приезжих из других регионов

В России к 18 июня заражение коронавирусом подтвердилось у 561 091 человека, за минувшие сутки было выявлено 7790 новых случаев. Это минимальный суточный прирост заболевших за май и июнь.

Ранее по теме: В России выявлено 7790 новых случаев заболевания коронавирусом

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных