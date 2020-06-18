Глава Крыма заявил об отсутствии новых случаев COVID-19 в регионе
Глава Республики Крым Сергей Аксенов утром 18 июня сообщил на своей официальной странице во «В контакте», что на полуострове за 17 июня не было зарегистрировано новых случаев заболевания COVID-19. По его данным, в Крыму выявлено 575 зараженных коронавирусом, 389 из которых уже вылечились.
Другие данные 40 минут спустя представил федеральный оперативный штаб. По последним данным на сайте стопкоронавирус.рф, в Крыму действительно зарегистрировано 575 случаев заражения коронавирусом, но 14 из них были выявлены за последние сутки. Выздоровевших в республике на двое больше, чем сообщил Аксенов, — 391 человек. Умерло от коронавируса семь жителей Крыма, сообщается на сайте оперштаба.
15 июня Крым полностью снял режим самоизоляции, введенный для борьбы с распространением коронавируса. С этого же дня в регионе перестала действовать обязательная обсервация для приезжающих из других регионов России. Принимать туристов Крым готов с 1 июля, говорил Аксенов.
В России к 18 июня заражение коронавирусом подтвердилось у 561 091 человека, за минувшие сутки было выявлено 7790 новых случаев. Это минимальный суточный прирост заболевших за май и июнь.