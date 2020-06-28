Более 10 млн человек в мире заразились коронавирусом

24 июня генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус заявил, что ожидает преодоления планки в 10 млн заболевших на следующей неделе. На следующий день на видеоконференции с членами комитета по здравоохранению Европарламента он рассказал об аналогичных прогнозах насчет 500 000 погибших больных COVID-19, передавал Reuters.