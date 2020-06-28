Более 10 млн человек в мире заразились коронавирусом
Число заразившихся коронавирусом во всем мире достигло 10 001 527, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. Число погибших вплотную приблизилось к полумиллионной отметке и составляет 499 124 человека.
24 июня генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус заявил, что ожидает преодоления планки в 10 млн заболевших на следующей неделе. На следующий день на видеоконференции с членами комитета по здравоохранению Европарламента он рассказал об аналогичных прогнозах насчет 500 000 погибших больных COVID-19, передавал Reuters.
В России с начала пандемии было зафиксировано 634 437 случаев заражения коронавирусом, сообщает федеральный оперативный штаб. 9073 больных COVID-19 в России умерли. Россия занимает третье место по общему числу случаев: первое и второе места принадлежат США (2,5 млн) и Бразилии (1,3 млн) соответственно.