«Коммерсантъ»: дело сестер Хачатурян снова направили в Генпрокуратуру
Следственный комитет России направил дело об убийстве тремя сестрами Хачатурян своего отца в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения. СКР сделал это по завершении дополнительного расследования и после окончания знакомства сестер с материалами дела, не изменив своих прежних выводов, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в силовых структурах и адвокатов. Если дело будет направлено в суд, адвокаты потребуют его рассмотрения с участием присяжных.
Собеседники газеты рассказали, что в 25 томам дела добавились еще три тома. Для дополнительного расследования следователи, в частности, снова допросили директора школы, где учились девочки, их классного руководителя, представителей комиссии по делам несовершеннолетних. Сами сестры повторили свои ранее данные показания, после чего вместе со своими адвокатами подписали протоколы о завершении ознакомления с материалами дополнительного расследования. Адвокаты попросили приобщить к делу несколько жалоб и ходатайств, в том числе — об объединении двух уголовных дел в отношении сестер
Защита также просила при направлении дела в Генпрокуратуру перечислить ее доказательства и доводы о действиях сестер в условиях необходимой обороны. Это, считают адвокаты, является обстоятельством, освобождающим от уголовной ответственности. Защитники подготовили заявление о проведении процесса над сестрами Хачатурян по обвинению в совершении умышленного убийства группой лиц по предварительному сговору с участием коллегии присяжных. Ход ему будет дан в случае направления утвержденного Генпрокуратурой обвинения в суд.
Как ранее сообщалось, в СКР полагают, что материалы в отношении старших сестер — Крестины и Ангелины — должны быть рассмотрены в суде по существу, а младшей из сестер — Марии — необходимо принудительной лечение. Мария на момент совершения преступления была несовершеннолетней, но позже эксперты признали ее невменяемой. По оценке адвокатов, сейчас девушка адекватна, не опасна для окружающих и может давать показания в суде присяжных. Сестры Хачатурян обвиняются в убийстве своего отца Михаила в 2018 г. Они признались в убийстве и заявили, что отец издевался над ними. В декабре 2019 г. источники ТАСС и «Коммерсантъ» сообщили, что Генпрокуратура отказалась утверждать обвинительное заключение и вернула дело сестер Хачатурян на доследование. Заместитель генерального прокурора Виктор Гринь пришел к выводам, что следствие не учло влияния систематического насилия со стороны отца на действия сестер, заявил в январе адвокат Ангелины Алексей Паршин. В конце мая сестры Хачатурян попросили спецдокладчика ООН по вопросам насилия в отношении женщин Дубравку Симонович обратиться к властям России, чтобы рассмотрение их дел в суде объединили.