«Коммерсантъ»: дело сестер Хачатурян снова направили в Генпрокуратуру

Как ранее сообщалось, в СКР полагают, что материалы в отношении старших сестер — Крестины и Ангелины — должны быть рассмотрены в суде по существу, а младшей из сестер — Марии — необходимо принудительной лечение. Мария на момент совершения преступления была несовершеннолетней, но позже эксперты признали ее невменяемой. По оценке адвокатов, сейчас девушка адекватна, не опасна для окружающих и может давать показания в суде присяжных. Сестры Хачатурян обвиняются в убийстве своего отца Михаила в 2018 г. Они признались в убийстве и заявили, что отец издевался над ними. В декабре 2019 г. источники ТАСС и «Коммерсантъ» сообщили, что Генпрокуратура отказалась утверждать обвинительное заключение и вернула дело сестер Хачатурян на доследование. Заместитель генерального прокурора Виктор Гринь пришел к выводам, что следствие не учло влияния систематического насилия со стороны отца на действия сестер, заявил в январе адвокат Ангелины Алексей Паршин. В конце мая сестры Хачатурян попросили спецдокладчика ООН по вопросам насилия в отношении женщин Дубравку Симонович обратиться к властям России, чтобы рассмотрение их дел в суде объединили.