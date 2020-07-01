Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Общество

Фонд российского бизнесмена предложил выкупить памятники Рузвельту и Баранову

Ведомости

Фонд Art Russe совладельца компании Globaltrans Андрея Филатова готов выкупить памятники Теодору Рузвельту в Нью-Йорке и главному правителю русских поселений в Северной Америке Александру Баранову в городе Ситка (штат Аляска), сообщают ТАСС и РБК. Фонд направил письма мэру Нью-Йорка Биллу де Блазио, мэру Ситки Гэри Пэкстону и городскому управляющему Ситки Джону Личу, уточняет РБК. Сумма, которую фонд предлагает за памятники, не разглашается.

План демонтировать монумент Рузвельту, возвышающемуся на лошади над афроамериканцем и коренным жителем Америки, ранее анонсировал Музей естественной истории. Фонд призывает сохранить памятник, так как Рузвельт был «важной фигурой, связанной с Россией на разных этапах истории двух стран», передает ТАСС. При этом президент музея Эллен Фаттер говорила, что решение убрать памятник связано не с личностью Рузвельта, а с композицией монумента, передавал The New York Times.

Ранее по теме: В США уберут памятник Рузвельту на коне из-за пеших индейца и африканца

25 июня жители Ситки вышли на акцию за перенос памятника Баранову из центра города, сообщала радиостанция KTOO. Мэр Ситки Пэкстон заявил «РИА Новости», что не получал письма фонда Art Russe, а вопрос о монументе Баранову будет решать городское собрание. В разговоре с ТАСС он отметил, что считает нереалистичным вариант продажи памятника.

Протесты против расизма и полицейской жестокости начались в конце мая в США после убийства афроамериканца Джорджа Флойда. Активисты призвали к переоценке истории с точки зрения современной этики. Во время протестов были снесены или исписаны краской монументы личностям, участвовавшим в колонизации Америки или поддерживавшим рабовладельческий строй: в частности, монумент генералу армии Конфедеративных Штатов Америки (КША) Роберту Ли в Ричмонде и памятник Христофору Колумбу в Бристоле.

Ранее по теме: Трамп распорядился арестовывать разрушающих памятники вандалов

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных