Фонд российского бизнесмена предложил выкупить памятники Рузвельту и Баранову

Протесты против расизма и полицейской жестокости начались в конце мая в США после убийства афроамериканца Джорджа Флойда. Активисты призвали к переоценке истории с точки зрения современной этики. Во время протестов были снесены или исписаны краской монументы личностям, участвовавшим в колонизации Америки или поддерживавшим рабовладельческий строй: в частности, монумент генералу армии Конфедеративных Штатов Америки (КША) Роберту Ли в Ричмонде и памятник Христофору Колумбу в Бристоле.