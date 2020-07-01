Фонд российского бизнесмена предложил выкупить памятники Рузвельту и Баранову
Фонд Art Russe совладельца компании Globaltrans Андрея Филатова готов выкупить памятники Теодору Рузвельту в Нью-Йорке и главному правителю русских поселений в Северной Америке Александру Баранову в городе Ситка (штат Аляска), сообщают ТАСС и РБК. Фонд направил письма мэру Нью-Йорка Биллу де Блазио, мэру Ситки Гэри Пэкстону и городскому управляющему Ситки Джону Личу, уточняет РБК. Сумма, которую фонд предлагает за памятники, не разглашается.
План демонтировать монумент Рузвельту, возвышающемуся на лошади над афроамериканцем и коренным жителем Америки, ранее анонсировал Музей естественной истории. Фонд призывает сохранить памятник, так как Рузвельт был «важной фигурой, связанной с Россией на разных этапах истории двух стран», передает ТАСС. При этом президент музея Эллен Фаттер говорила, что решение убрать памятник связано не с личностью Рузвельта, а с композицией монумента, передавал The New York Times.
25 июня жители Ситки вышли на акцию за перенос памятника Баранову из центра города, сообщала радиостанция KTOO. Мэр Ситки Пэкстон заявил «РИА Новости», что не получал письма фонда Art Russe, а вопрос о монументе Баранову будет решать городское собрание. В разговоре с ТАСС он отметил, что считает нереалистичным вариант продажи памятника.
Протесты против расизма и полицейской жестокости начались в конце мая в США после убийства афроамериканца Джорджа Флойда. Активисты призвали к переоценке истории с точки зрения современной этики. Во время протестов были снесены или исписаны краской монументы личностям, участвовавшим в колонизации Америки или поддерживавшим рабовладельческий строй: в частности, монумент генералу армии Конфедеративных Штатов Америки (КША) Роберту Ли в Ричмонде и памятник Христофору Колумбу в Бристоле.