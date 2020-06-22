В Нью-Йорке демонтируют памятник Рузвельту на коне из-за пеших индейца и африканца

Решение, предложенное музеем и согласованное мэрией Нью-Йорка, которой принадлежит здание и имущество, пришло после многолетних возражений со стороны активистов и на фоне общенационального протеста и дискуссии о расизме, в том числе дебатов вокруг символов Конфедерации – от Христофора Колумба до Уинстона Черчилля. На минувшей неделе толпа подожгла статую Джорджа Вашингтона в Портленде (штат Орегон) перед тем, как сбросить ее на землю. В Альбукерке (Нью-Мексико) во время акции протеста против памятника конкистадору Хуану де Оньяте случилась стрельба. Городской совет Нью-Йорка ранее высказался за удаление статуи Томаса Джефферсона из здания мэрии, и ее убрали оттуда.