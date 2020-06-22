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В Нью-Йорке демонтируют памятник Рузвельту на коне из-за пеших индейца и африканца

Ведомости

В Нью-Йорке демонтируют бронзовый памятник Теодору Рузвельту верхом на лошади в сопровождении пеших индейца и африканца. Статуя с 1940 г. стоит на входе в американский Музей естественной истории. О том, что памятник будет демонтирован, пишет The New York Times со ссылкой на руководство музея и мэра города.

По словам президента музея Эллен Фаттер, решение музея связано не с фигурой самого Рузвельта, которого в музее чтят как пионера американского консерватизма, а из-за «иерархической композиции» памятника. «Пришло время его перенести», – сказала Фаттер. В свою очередь мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил, что музей попросил удалить статую, потому что «она явно изображает чернокожее и коренное население как подчиненное и расово неполноценное». «Город поддерживает просьбу музея. Это правильное решение и правильное время», – сказал он.

Решение об удалении статуи поддержал также 77-летний Теодор Рузвельт IV, правнук 26-го президента США и попечитель музея. Он отметил, что «миру не нужны статуи, реликвии другой эпохи, которые не отражают ни ценности человека, которого они намерены чтить, ни ценности равенства и справедливости». По словам правнука американского президента, «композиция конной статуи не отражает наследия Теодора Рузвельта». Президент музея Эллен Фатер добавила, что зал биоразнообразия получили имя Рузвельта «в знак признания и сохранения его наследия».

Решение, предложенное музеем и согласованное мэрией Нью-Йорка, которой принадлежит здание и имущество, пришло после многолетних возражений со стороны активистов и на фоне общенационального протеста и дискуссии о расизме, в том числе дебатов вокруг символов Конфедерации – от Христофора Колумба до Уинстона Черчилля. На минувшей неделе толпа подожгла статую Джорджа Вашингтона в Портленде (штат Орегон) перед тем, как сбросить ее на землю. В Альбукерке (Нью-Мексико) во время акции протеста против памятника конкистадору Хуану де Оньяте случилась стрельба. Городской совет Нью-Йорка ранее высказался за удаление статуи Томаса Джефферсона из здания мэрии, и ее убрали оттуда.

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Отец президента, Теодор Рузвельт-старший, был одним из основателей Музея естественной истории, а его устав подписывался в доме Рузвельтов. Законодательное собрание штата Нью-Йорк в 1920 г. выбрало музей в качестве объекта для увековечения памяти бывшего президента. В музее уже есть несколько помещений, названных в честь Рузвельта, в том числе мемориальный зал Теодора Рузвельта, ротонда Теодора Рузвельта и парк снаружи. Статую на входе создал американский скульптор Джеймс Эрлом Фрейзер. В 2017 г. статуя была облита красной краской, а сделавшие это призвали в интернете к ее ликвидации как эмблемы «патриархата, белого господства и колониализма поселенцев».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных