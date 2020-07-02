Полиция в Сиэтле ликвидировала «автономную зону Капитолийского холма»
Полиция ликвидировала самопровозглашенную «автономную зону Капитолийского холма» в городе Сиэтл в американском штате Вашингтон. Об этом сообщил телеканал ABC News.
Разгон протестующих и зачистка «автономной зоны» прошли в среду 1 июля по указу мэра города. При ликвидации зоны полицейские задержали 32 человека. «Мы с радостью сообщаем, что закон и порядок восторжествовали, и Сиэтл был освобожден от анархистов», — заявила пресс-секретарь президента США Кейли Макинани. Ее заявление опубликовано в Twitter Белого дома.
Участники акций протеста против расизма и насилия со стороны полицейских несколько недель назад заняли шесть кварталов в центральной части Сиэтла и провозгласили занятую территорию «Автономной зоной Капитолийского холма». Внутрь зоны не допускалась полиция, там показывали образовательные фильмы и бесплатно раздавали еду. Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что Сиэтл захватили «внутренние террористы», а городом управляют «радикальные левые демократы».
Трамп неоднократно призывал мэра Дженни Деркан и губернатора штата Джея Инсли навести в Сиэтле порядок. В ответ Дюркан посоветовала Трампу «вернуться в бункер». Трамп назвал слабостью властей штата и города попустительство «леворадикальному перевороту» в Сиэтле. Протесты в США начались после того, как от удушающего приема, проведенного полицейским при задержании, погиб темнокожий американец Джордж Флойд.