Полиция в Сиэтле ликвидировала «автономную зону Капитолийского холма»

Участники акций протеста против расизма и насилия со стороны полицейских несколько недель назад заняли шесть кварталов в центральной части Сиэтла и провозгласили занятую территорию «Автономной зоной Капитолийского холма». Внутрь зоны не допускалась полиция, там показывали образовательные фильмы и бесплатно раздавали еду. Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что Сиэтл захватили «внутренние террористы», а городом управляют «радикальные левые демократы».