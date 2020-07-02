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Полиция в Сиэтле ликвидировала «автономную зону Капитолийского холма»

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Полиция ликвидировала самопровозглашенную «автономную зону Капитолийского холма» в городе Сиэтл в американском штате Вашингтон. Об этом сообщил телеканал ABC News.

Разгон протестующих и зачистка «автономной зоны» прошли в среду 1 июля по указу мэра города. При ликвидации зоны полицейские задержали 32 человека. «Мы с радостью сообщаем, что закон и порядок восторжествовали, и Сиэтл был освобожден от анархистов», — заявила пресс-секретарь президента США Кейли Макинани. Ее заявление опубликовано в Twitter Белого дома.

Участники акций протеста против расизма и насилия со стороны полицейских несколько недель назад заняли шесть кварталов в центральной части Сиэтла и провозгласили занятую территорию «Автономной зоной Капитолийского холма». Внутрь зоны не допускалась полиция, там показывали образовательные фильмы и бесплатно раздавали еду. Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что Сиэтл захватили «внутренние террористы», а городом управляют «радикальные левые демократы».

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Трамп неоднократно призывал мэра Дженни Деркан и губернатора штата Джея Инсли навести в Сиэтле порядок. В ответ Дюркан посоветовала Трампу «вернуться в бункер». Трамп назвал слабостью властей штата и города попустительство «леворадикальному перевороту» в Сиэтле. Протесты в США начались после того, как от удушающего приема, проведенного полицейским при задержании, погиб темнокожий американец Джордж Флойд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных