Кремль потребовал расследовать нападение на журналиста Давида Френкеля

Во вторник, 30 июня, «Медиазона» сообщила о нападении на избирательном участке в Петербурге на своего журналиста Давида Френкеля. Пытаясь вывести его с избирательного участка, полицейский сломал ему руку. Позже «Медиазона» сообщила, что у Френкеля диагностирован перелом плечевой кости. В срочно порядке ему сделали операцию. На операционном столе журналист провел четыре часа. Сам Френкель утверждал, что приехал на участок после поступившей информации о нарушениях. Он показал председателю комиссии аккредитацию журналиста. Главное управление МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области считает, что Френкеля вывели с избирательного участка в установленном законом порядке. По факту инцидента правоохранительные органы проводят доследственную проверку.