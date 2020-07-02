Кремль потребовал расследовать нападение на журналиста Давида Френкеля
Кремль призвал расследовать инцидент с нападением полицейского на журналиста «Медиазоны» Давида Френкеля на избирательном участке. «Этот инцидент должен быть проверен, должен быть расследован обязательно. Речь идет о причинении телесных повреждений гражданину России и журналисту, поэтому это все должно быть самым тщательным образом проверено», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, само нападение не могло повлиять на отношение людей к голосованию.
Кремль критически относится к ситуациям, когда журналистам чинят препятствия в их работе, добавил он. По его словам, к сожалению, во всем мире случаются нападения на журналистов. «Мы считаем, что журналисты должны абсолютно без препятствий, при условии соблюдения действующего закона, осуществлять свою деятельность», — добавил представитель Кремля.
В целом ситуация в России в отношении журналистов находится в рамках правового поля, сказал Песков. «За исключением отдельных инцидентов, которые, конечно, вызывают обеспокоенность», — отметил он.
Во вторник, 30 июня, «Медиазона» сообщила о нападении на избирательном участке в Петербурге на своего журналиста Давида Френкеля. Пытаясь вывести его с избирательного участка, полицейский сломал ему руку. Позже «Медиазона» сообщила, что у Френкеля диагностирован перелом плечевой кости. В срочно порядке ему сделали операцию. На операционном столе журналист провел четыре часа. Сам Френкель утверждал, что приехал на участок после поступившей информации о нарушениях. Он показал председателю комиссии аккредитацию журналиста. Главное управление МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области считает, что Френкеля вывели с избирательного участка в установленном законом порядке. По факту инцидента правоохранительные органы проводят доследственную проверку.