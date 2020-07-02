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Кремль потребовал расследовать нападение на журналиста Давида Френкеля

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Кремль призвал расследовать инцидент с нападением полицейского на журналиста «Медиазоны» Давида Френкеля на избирательном участке. «Этот инцидент должен быть проверен, должен быть расследован обязательно. Речь идет о причинении телесных повреждений гражданину России и журналисту, поэтому это все должно быть самым тщательным образом проверено», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, само нападение не могло повлиять на отношение людей к голосованию.

Кремль критически относится к ситуациям, когда журналистам чинят препятствия в их работе, добавил он. По его словам, к сожалению, во всем мире случаются нападения на журналистов. «Мы считаем, что журналисты должны абсолютно без препятствий, при условии соблюдения действующего закона, осуществлять свою деятельность», — добавил представитель Кремля.

В целом ситуация в России в отношении журналистов находится в рамках правового поля, сказал Песков. «За исключением отдельных инцидентов, которые, конечно, вызывают обеспокоенность», — отметил он.

Во вторник, 30 июня, «Медиазона» сообщила о нападении на избирательном участке в Петербурге на своего журналиста Давида Френкеля. Пытаясь вывести его с избирательного участка, полицейский сломал ему руку. Позже «Медиазона» сообщила, что у Френкеля диагностирован перелом плечевой кости. В срочно порядке ему сделали операцию. На операционном столе журналист провел четыре часа. Сам Френкель утверждал, что приехал на участок после поступившей информации о нарушениях. Он показал председателю комиссии аккредитацию журналиста. Главное управление МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области считает, что Френкеля вывели с избирательного участка в установленном законом порядке. По факту инцидента правоохранительные органы проводят доследственную проверку.

Ранее по теме: МВД передаст в СКР материалы проверки в отношении полицейского, сломавшего руку журналисту

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных