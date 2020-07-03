Роспотребнадзор запретил учебным заведениям проводить массовые мероприятия

В рекомендациях также есть уточнения о расписании занятий, которое нужно составлять так, чтобы «минимизировать контакты между детьми». Для этого за каждым классом должен быть закреплен свой кабинет, пишут «РИА Новости». Дети будут заниматься в одном кабинете, кроме тех случаев, где для занятий используется специальное оборудование (физика, химия, труд, ИЗО и физкультура). Проветривать школьные коридоры и места отдыха следует во время уроков, а кабинеты – на переменах, говорится в документе.