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Роспотребнадзор запретил учебным заведениям проводить массовые мероприятия

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Роспотребнадзор составил для учебных заведений рекомендации по работе в условиях сохранения рисков распространения коронавируса. В них говорится, что в школах, детских садах, лагерях, кружках до конца года запрещены массовые мероприятия.

В рекомендациях также есть уточнения о расписании занятий, которое нужно составлять так, чтобы «минимизировать контакты между детьми». Для этого за каждым классом должен быть закреплен свой кабинет, пишут «РИА Новости». Дети будут заниматься в одном кабинете, кроме тех случаев, где для занятий используется специальное оборудование (физика, химия, труд, ИЗО и физкультура). Проветривать школьные коридоры и места отдыха следует во время уроков, а кабинеты – на переменах, говорится в документе.

Российские школы из-за эпидемии коронавируса с конца марта перешли на дистанционное обучение. Экзамены для выпускников школ и поступающих в вузы неоднократно переносились. Изначально планировалось, что ЕГЭ пройдет в период с 8 по 11 июня. В итоге первые экзамены назначили на 3 июля.

Ранее по теме: Минпросвещения утвердило даты проведения ЕГЭ

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных