Роспотребнадзор запретил учебным заведениям проводить массовые мероприятия
Роспотребнадзор составил для учебных заведений рекомендации по работе в условиях сохранения рисков распространения коронавируса. В них говорится, что в школах, детских садах, лагерях, кружках до конца года запрещены массовые мероприятия.
В рекомендациях также есть уточнения о расписании занятий, которое нужно составлять так, чтобы «минимизировать контакты между детьми». Для этого за каждым классом должен быть закреплен свой кабинет, пишут «РИА Новости». Дети будут заниматься в одном кабинете, кроме тех случаев, где для занятий используется специальное оборудование (физика, химия, труд, ИЗО и физкультура). Проветривать школьные коридоры и места отдыха следует во время уроков, а кабинеты – на переменах, говорится в документе.
Российские школы из-за эпидемии коронавируса с конца марта перешли на дистанционное обучение. Экзамены для выпускников школ и поступающих в вузы неоднократно переносились. Изначально планировалось, что ЕГЭ пройдет в период с 8 по 11 июня. В итоге первые экзамены назначили на 3 июля.