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В Ростовской области частный вертолет Ми-2 упал на берег реки

Ведомости

В Ростовской области совершил жесткую посадку частный вертолет Ми-2. Машина упала на берег реки, вблизи воды. Один человек погиб, еще один получил травмы, передает «Интерфакс» со ссылкой на главное управление МЧС по региону.

По данным спасателей, вертолет совершил посадку в полях у поселка Кирсалово Пролетарского района около 5.20 мск на реке. Он проводил обработку рисовых чеков компании «Энергия». Погибший был бортмехаником, сообщил ТАСС источник в оперативных службах региона.

Южная транспортная прокуратура приступила к проверке обстоятельств жесткой посадки.

По предварительным данным, причиной авиаинцидента мог стать отказ двигателя.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных