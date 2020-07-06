В Ростовской области частный вертолет Ми-2 упал на берег реки
В Ростовской области совершил жесткую посадку частный вертолет Ми-2. Машина упала на берег реки, вблизи воды. Один человек погиб, еще один получил травмы, передает «Интерфакс» со ссылкой на главное управление МЧС по региону.
По данным спасателей, вертолет совершил посадку в полях у поселка Кирсалово Пролетарского района около 5.20 мск на реке. Он проводил обработку рисовых чеков компании «Энергия». Погибший был бортмехаником, сообщил ТАСС источник в оперативных службах региона.
Южная транспортная прокуратура приступила к проверке обстоятельств жесткой посадки.
По предварительным данным, причиной авиаинцидента мог стать отказ двигателя.