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Австралия ввела патрули на границе штатов из-за вспышки коронавируса

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Австралия закрыла границу между двумя наиболее населенными штатами, Викторией и Новым Южным Уэльсом, после резкого роста числа случаев заражения коронавирусом в столице штата Виктория Мельбурне, сообщает Reuters. Военнослужащие будут патрулировать границу между штатами, ограничения введены на неопределенный срок.

Граница между двумя штатами закрывается впервые с 1919 г., тогда ограничения были введены из-за пандемии испанского гриппа. Другая внешняя граница Виктории, со штатом Западная Австралия, была закрыта ранее. Жители смогут получать разрешения на пересечение границы, однако выписываться они будут в срок до трех дней, сказала премьер Нового Южного Уэльса Гладис Бережиклян.

Ограничения вводятся после того, как в Виктории впервые с начала пандемии коронавируса зафиксировали 127 новых случаев. Всего в Австралии, по данным Университета Джонса Хопкинса, было выявлено 8583 случая заражения коронавирусом, 106 больных COVID-19 в стране погибли.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных