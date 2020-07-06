Австралия ввела патрули на границе штатов из-за вспышки коронавируса
Австралия закрыла границу между двумя наиболее населенными штатами, Викторией и Новым Южным Уэльсом, после резкого роста числа случаев заражения коронавирусом в столице штата Виктория Мельбурне, сообщает Reuters. Военнослужащие будут патрулировать границу между штатами, ограничения введены на неопределенный срок.
Граница между двумя штатами закрывается впервые с 1919 г., тогда ограничения были введены из-за пандемии испанского гриппа. Другая внешняя граница Виктории, со штатом Западная Австралия, была закрыта ранее. Жители смогут получать разрешения на пересечение границы, однако выписываться они будут в срок до трех дней, сказала премьер Нового Южного Уэльса Гладис Бережиклян.
Ограничения вводятся после того, как в Виктории впервые с начала пандемии коронавируса зафиксировали 127 новых случаев. Всего в Австралии, по данным Университета Джонса Хопкинса, было выявлено 8583 случая заражения коронавирусом, 106 больных COVID-19 в стране погибли.