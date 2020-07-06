Австралия ввела патрули на границе штатов из-за вспышки коронавируса

Граница между двумя штатами закрывается впервые с 1919 г., тогда ограничения были введены из-за пандемии испанского гриппа. Другая внешняя граница Виктории, со штатом Западная Австралия, была закрыта ранее. Жители смогут получать разрешения на пересечение границы, однако выписываться они будут в срок до трех дней, сказала премьер Нового Южного Уэльса Гладис Бережиклян.