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Петру Верзилову предъявили обвинение по делу о двойном гражданстве

Ведомости

Издателю «Медиазоны» и участнику арт-группы «Война» Петру Верзилову предъявили обвинение по делу о неуведомлении о двойном гражданстве (330.2 УК), рассказал руководитель правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в своем телеграм-канале.

Наказание по этой статье предусматривает штраф в размере до 200 000 руб. или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательные работы на срок до 400 часов. Отец Верзилова жил в Канаде, а сам он учился там в школе, после чего получил канадский паспорт, писала «Медиазона».

Ранее в пресс-службе Следственного комитета ТАСС сообщили, что Верзилова допросили в качестве подозреваемого. Издателя «Медиазоны» задержали утром 21 июня в его московской квартире. После его допросили по так называемому «московскому делу», по которому он проходит свидетелем. Когда Верзилова отпустили из полиции после допроса, его вновь задержали и арестовали на 15 суток по статье о нецензурной брани в общественном месте. Сам Верзилов назвал это провокацией.

Ранее по теме: Петра Верзилова арестовали на 15 суток за мелкое хулиганство

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных