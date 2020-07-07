Петру Верзилову предъявили обвинение по делу о двойном гражданстве
Издателю «Медиазоны» и участнику арт-группы «Война» Петру Верзилову предъявили обвинение по делу о неуведомлении о двойном гражданстве (330.2 УК), рассказал руководитель правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в своем телеграм-канале.
Наказание по этой статье предусматривает штраф в размере до 200 000 руб. или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательные работы на срок до 400 часов. Отец Верзилова жил в Канаде, а сам он учился там в школе, после чего получил канадский паспорт, писала «Медиазона».
Ранее в пресс-службе Следственного комитета ТАСС сообщили, что Верзилова допросили в качестве подозреваемого. Издателя «Медиазоны» задержали утром 21 июня в его московской квартире. После его допросили по так называемому «московскому делу», по которому он проходит свидетелем. Когда Верзилова отпустили из полиции после допроса, его вновь задержали и арестовали на 15 суток по статье о нецензурной брани в общественном месте. Сам Верзилов назвал это провокацией.