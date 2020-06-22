Петра Верзилова арестовали на 15 суток за мелкое хулиганство

Издатель «Медиазоны» был задержан утром 21 июня в своей московской квартире. Источники СМИ сообщали, что его задержали сотрудники Центра «Э» МВД России. Один из друзей Верзилова рассказал Русской службе BBC, что его задержание могло быть связано с готовившейся акцией. Он якобы собирался встать во время репетиции парада перед танком. Сам активист говорил, что никакой акции во время парада Победы не планировал.