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Петра Верзилова арестовали на 15 суток за мелкое хулиганство

Ведомости

Мещанский районный суд Москвы арестовал на 15 суток издателя «Медиазоны» и участника арт-группы «Война» Петра Верзилова, его признали виновным в мелком хулиганстве по ч. 1 ст. 20.1 КоАП. Суд постановил, что вечером 21 июня Верзилов неоднократно выражался нецензурной бранью в присутствии других граждан. Верзилов во время судебного заседания сказал, что его дважды сбил с ног провокатор, но матом он не ругался, пишет «Коммерсантъ».

«Мы видим пример классической полицейской провокации, которая не удалась. <...> Мы стали свидетелями спецоперации в преддверии парада 24 июня и голосования 1 июля», ‒ цитирует Верзилова телеканал «Дождь».

Ранее стало известно, что Верзилова допросили в качестве свидетеля по так называемому «московскому делу». По словам адвоката Леонида Соловьева, Верзилова допросили по ст. 212 УК (организация массовых беспорядков) и ст. 318 УК (применение насилия в отношении представителя власти) как свидетеля. По этому же делу 21 июня прошел обыск в столичном музее АРТ4 и квартире его владельца Игоря Маркина.

Ранее по теме: Петра Верзилова допросили как свидетеля по московскому делу

Издатель «Медиазоны» был задержан утром 21 июня в своей московской квартире. Источники СМИ сообщали, что его задержали сотрудники Центра «Э» МВД России. Один из друзей Верзилова рассказал Русской службе BBC, что его задержание могло быть связано с готовившейся акцией. Он якобы собирался встать во время репетиции парада перед танком. Сам активист говорил, что никакой акции во время парада Победы не планировал. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных