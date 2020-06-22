Петра Верзилова арестовали на 15 суток за мелкое хулиганство
Мещанский районный суд Москвы арестовал на 15 суток издателя «Медиазоны» и участника арт-группы «Война» Петра Верзилова, его признали виновным в мелком хулиганстве по ч. 1 ст. 20.1 КоАП. Суд постановил, что вечером 21 июня Верзилов неоднократно выражался нецензурной бранью в присутствии других граждан. Верзилов во время судебного заседания сказал, что его дважды сбил с ног провокатор, но матом он не ругался, пишет «Коммерсантъ».
«Мы видим пример классической полицейской провокации, которая не удалась. <...> Мы стали свидетелями спецоперации в преддверии парада 24 июня и голосования 1 июля», ‒ цитирует Верзилова телеканал «Дождь».
Ранее стало известно, что Верзилова допросили в качестве свидетеля по так называемому «московскому делу». По словам адвоката Леонида Соловьева, Верзилова допросили по ст. 212 УК (организация массовых беспорядков) и ст. 318 УК (применение насилия в отношении представителя власти) как свидетеля. По этому же делу 21 июня прошел обыск в столичном музее АРТ4 и квартире его владельца Игоря Маркина.
Издатель «Медиазоны» был задержан утром 21 июня в своей московской квартире. Источники СМИ сообщали, что его задержали сотрудники Центра «Э» МВД России. Один из друзей Верзилова рассказал Русской службе BBC, что его задержание могло быть связано с готовившейся акцией. Он якобы собирался встать во время репетиции парада перед танком. Сам активист говорил, что никакой акции во время парада Победы не планировал.