В «Коммерсанте» назвали обвинение Сафронова в госизмене «абсурдным»

«Иван проработал в «Ъ» около десяти лет; он фактически пришел в издательский дом на место своего отца, военного обозревателя, погибшего в марте 2007 г. В этом случае репутация семьи стала частью репутации «Ъ», а сам Иван — частью его души. Вместе с коллегами по отделу политики он покинул редакцию в мае 2019 г. в результате известного конфликта. Но мы, его бывшие коллеги по издательскому дому, продолжаем относиться к нему с безусловным уважением», — говорится в заявлении «Коммерсанта».