В «Коммерсанте» назвали обвинение Сафронова в госизмене «абсурдным»
Советник главы «Роскосмоса», ранее работавший журналистом «Коммерсанта» и «Ведомостей» Иван Сафронов, которого задержала ФСБ утром 7 июля по обвинению в госизмене, настоящий патриот России, а обвинения в измене Родине в его случае выглядят абсурдными, говорится в заявлении в поддержку Сафронова, распространенном издательским домом «Коммерсантъ».
«Иван проработал в «Ъ» около десяти лет; он фактически пришел в издательский дом на место своего отца, военного обозревателя, погибшего в марте 2007 г. В этом случае репутация семьи стала частью репутации «Ъ», а сам Иван — частью его души. Вместе с коллегами по отделу политики он покинул редакцию в мае 2019 г. в результате известного конфликта. Но мы, его бывшие коллеги по издательскому дому, продолжаем относиться к нему с безусловным уважением», — говорится в заявлении «Коммерсанта».
В сообщении издательского дома также отмечается, что людям, обвиненным в государственной измене, особенно сложно добиться справедливого следствия и гласного суда: следствие неохотно допускает адвокатов, судебные заседания чаще всего полностью засекречены: «Мы настаиваем на максимальной публичности и гласности производства по этому делу, а также немедленного допуска адвокатов. “Ъ” будет следить за каждым действием следствия и каждым заседанием суда».
В «Коммерсанте» Сафронов работал в отделе «Политика», и писал об авиастроении, оборонной промышленности, космической отрасли, закупках Минобороны. Но весной 2019 г. вместе с коллегами из отдела «Политика» Сафронов покинул издание после скандала, связанного с выходом заметки про возможную отставку спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. Эта заметка не понравилась Матвиенко, и она пожаловалась на нее владельцу «Коммерсанта» Алишеру Усманову. Тот в свою очередь потребовал разобраться с журналистами, написавшими статью.
С июля 2019 г. по март 2020 г. Сафронов работал корреспондентом «Ведомостей», где освещал военную и военно-промышленную проблематику. В конце марта, сразу после первой встречи редакции и будущего главного редактора Андрея Шмарова, он ушел из «Ведомостей». В мае стало известно, что Сафронов назначен советником главы «Роскосмоса».