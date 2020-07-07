Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Общество

В «Коммерсанте» назвали обвинение Сафронова в госизмене «абсурдным»

Ведомости

Советник главы «Роскосмоса», ранее работавший журналистом «Коммерсанта» и «Ведомостей» Иван Сафронов, которого задержала ФСБ утром 7 июля по обвинению в госизмене, настоящий патриот России, а обвинения в измене Родине в его случае выглядят абсурдными, говорится в заявлении в поддержку Сафронова, распространенном издательским домом «Коммерсантъ».

«Иван проработал в «Ъ» около десяти лет; он фактически пришел в издательский дом на место своего отца, военного обозревателя, погибшего в марте 2007 г. В этом случае репутация семьи стала частью репутации «Ъ», а сам Иван — частью его души. Вместе с коллегами по отделу политики он покинул редакцию в мае 2019 г. в результате известного конфликта. Но мы, его бывшие коллеги по издательскому дому, продолжаем относиться к нему с безусловным уважением», — говорится в заявлении «Коммерсанта».

В сообщении издательского дома также отмечается, что людям, обвиненным в государственной измене, особенно сложно добиться справедливого следствия и гласного суда: следствие неохотно допускает адвокатов, судебные заседания чаще всего полностью засекречены: «Мы настаиваем на максимальной публичности и гласности производства по этому делу, а также немедленного допуска адвокатов. “Ъ” будет следить за каждым действием следствия и каждым заседанием суда».

Бывшему журналисту «Ведомостей» Ивану Сафронову предъявили обвинение в госизмене

В «Роскосмосе» исключили связь задержания с текущей деятельностью корпорации

В «Коммерсанте» Сафронов работал в отделе «Политика», и писал об авиастроении, оборонной промышленности, космической отрасли, закупках Минобороны. Но весной 2019 г. вместе с коллегами из отдела «Политика» Сафронов покинул издание после скандала, связанного с выходом заметки про возможную отставку спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. Эта заметка не понравилась Матвиенко, и она пожаловалась на нее владельцу «Коммерсанта» Алишеру Усманову. Тот в свою очередь потребовал разобраться с журналистами, написавшими статью.

С июля 2019 г. по март 2020 г. Сафронов работал корреспондентом «Ведомостей», где освещал военную и военно-промышленную проблематику. В конце марта, сразу после первой встречи редакции и будущего главного редактора Андрея Шмарова, он ушел из «Ведомостей». В мае стало известно, что Сафронов назначен советником главы «Роскосмоса».

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных