Число умерших от последствий COVID-19 в Москве превысило 4000 человек

Первыми по числу заболевших идут США и Бразилия. На Штаты приходится и наибольшее число летальных исходов ‒ более 130 000. На втором месте в мире по числу скончавшихся от COVID-19 находится Бразилия – свыше 65 000, на третьем ‒ Великобритания с более чем 44 000 умерших.