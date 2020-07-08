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Число умерших от последствий COVID-19 в Москве превысило 4000 человек

Ведомости

За последние сутки в Москве умерли еще 28 пациентов с коронавирусом и пневмонией, сообщает оперативный штаб. Общее число умерших выросло с 3999 до 4027 человек.

По данным оперативного штаба, в Москве выявили свыше 226 200 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Более 159 700 выздоровели. Всего в России на 7 июля зарегистрировано 694 230 случаев заражения, выздоровели 463 880 человек. Скончались более 10 500 пациентов с коронавирусом.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 11,6 млн человек, скончались 538 172 человека. Россия опустилась с третьего на четвертое место по общему числу случаев. В начале недели по этому показателю ее обошла Индия.

Первыми по числу заболевших идут США и Бразилия. На Штаты приходится и наибольшее число летальных исходов ‒ более 130 000. На втором месте в мире по числу скончавшихся от COVID-19 находится Бразилия – свыше 65 000, на третьем ‒ Великобритания с более чем 44 000 умерших.

Ранее по теме: Число заразившихся коронавирусом в России превысило 694 000

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных