Число умерших от последствий COVID-19 в Москве превысило 4000 человек
За последние сутки в Москве умерли еще 28 пациентов с коронавирусом и пневмонией, сообщает оперативный штаб. Общее число умерших выросло с 3999 до 4027 человек.
По данным оперативного штаба, в Москве выявили свыше 226 200 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Более 159 700 выздоровели. Всего в России на 7 июля зарегистрировано 694 230 случаев заражения, выздоровели 463 880 человек. Скончались более 10 500 пациентов с коронавирусом.
С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 11,6 млн человек, скончались 538 172 человека. Россия опустилась с третьего на четвертое место по общему числу случаев. В начале недели по этому показателю ее обошла Индия.
Первыми по числу заболевших идут США и Бразилия. На Штаты приходится и наибольшее число летальных исходов ‒ более 130 000. На втором месте в мире по числу скончавшихся от COVID-19 находится Бразилия – свыше 65 000, на третьем ‒ Великобритания с более чем 44 000 умерших.