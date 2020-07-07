Число заразившихся коронавирусом в России превысило 694 000

Число заразившихся коронавирусом в России превысило 694 000За сутки коронавирус был диагностирован еще у 6368 человек
Коронавирус в России к 7 июля был обнаружен еще у 6368 человек, сообщает федеральный оперативный штаб на сайте стопкоронавирус.рф. Общее число случаев выросло до 694 230. За сутки умерло 198 человек, всего с начала пандемии в России погибли 10 494 больных COVID-19.
Общее число случаев заболевания в стране увеличилось до 694 230. За минувшие сутки умерли 198 человек с COVID-19 и двусторонней пневмонией, всего с начала пандемии в России скончались 10 494 подхвативших коронавирус.
С начала эпидемии выздоровели 463 880 человек, из них 9 551 пациентов за прошедшие сутки. Лечение продолжают 219 856 заразившихся вирусом.
Москва среди регионов России традиционно занимает первое место по числу случаев заражения коронавирусом. За прошедшие сутки было зафиксировано 629 новых случаев. Общее число пациентов с COVID-19 в столице выросло до 226 174. За весь период скончались 3999 заразившихся (24 человека ‒ за последние сутки), вылечились 159 718 человек, лечиться продолжают 62 457 пациента.
На втором месте после Москвы по числу заболевших находится Подмосковье. В Московской области за сутки прирост составил 177 новых случаев. Общее число заболевших выросло до 59 522. За весь период умерли 965 заболевших коронавирусной инфекцией, из них 18 человек за минувшие сутки. С начала пандемии в Подмосковье от вируса вылечились 39 191 человек, продолжают лечение 19 366 пациента.
В топ-5 регионов России по числу заболевших COVID-19 помимо Москвы и Подмосковья также входят Петербург (26 094 заболевших, 1437 умерших), Нижегородская (19 024, 271) и Свердловская области (14 529, 138). На шестом месте рейтинга оказался Ханты-Мансийский автономный округ с 10 873 заразившимися и 75 погибшими с начала эпидемии. В этом регионе прирост за прошедшие сутки ‒ 283 новых случая. На седьмом месте — Ростовская область. В этом регионе за весь период заболели 10 256 человек, умерли 146 из них. В остальных регионах России число подхвативших вирус на данный момент не превышает 10 000 человек.
Коронавирус в мире обнаружен у 11,6 человек, указано в сводной статистике университета Джонса Хопкинса. Россия занимает четвертое место по общему числу случаев. Первыми идут США и Бразилия (2,9 и 1,6 млн случаев). В начале недели Индия обошла Россию в рейтинге стран с наибольшим общим числом случаев, к 7 июля в стране было зафиксировано более 719 000 случаев. Всего от COVID-19 в мире погибли 538 172 человека.