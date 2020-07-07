Число заразившихся коронавирусом в России превысило 694 000

В топ-5 регионов России по числу заболевших COVID-19 помимо Москвы и Подмосковья также входят Петербург (26 094 заболевших, 1437 умерших), Нижегородская (19 024, 271) и Свердловская области (14 529, 138). На шестом месте рейтинга оказался Ханты-Мансийский автономный округ с 10 873 заразившимися и 75 погибшими с начала эпидемии. В этом регионе прирост за прошедшие сутки ‒ 283 новых случая. На седьмом месте — Ростовская область. В этом регионе за весь период заболели 10 256 человек, умерли 146 из них. В остальных регионах России число подхвативших вирус на данный момент не превышает 10 000 человек.