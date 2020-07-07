Президент Бразилии сообщил о появившихся у него симптомах COVID-19

Болсонару является сторонником «вертикальной изоляции» для борьбы с коронавирусной инфекцией: оставаться дома должны только люди из группы риска и старше 60 лет. Он сам не раз появлялся без маски и перчаток во время митингов и демонстраций в его поддержку, общался и фотографировался со сторонниками, не всегда соблюдая социальную дистанцию. Он также ранее называл коронавирусную инфекцию «легким гриппом» и говорил, что опасность заболевания преувеличена. В середине марта у Болсонару подозревали COVID-19, но тогда повторный текст на коронавирус дал отрицательный результат.