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Президент Бразилии сообщил о появившихся у него симптомах COVID-19

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Президент Бразилии Жаир Болсонару отменил рабочие встречи и начал прием гидроксихлорохина из-за появившихся у него симптомах коронавирусной инфекции. Об этом сообщает бразильское издание Estadao со ссылкой на заявление Болсонару у президентского дворца, CNN Brasil и Associated Press (AP).

Болсонару сказал своим сторонникам у президентского дворца, что он только что посетил больницу и прошел тест на вирус. Он добавил, что МРТ-обследование показало, что его легкие «чистые». В интервью CNN Brasil 65-летний Болсонару рассказал, что у него температура 38°C и уровень кислорода в крови на уровне 96%, он принимает гидроксихлорохин. По словам президента, во вторник, 7 июля станут известны результаты нового теста на коронавирус. Магнитно-резонансную томографию легких он прошел в госпитале вооруженных сил. Источники AP в президентской администрации и госпитале подтвердили, что у Болсонару — высокая температура.

Болсонару является сторонником «вертикальной изоляции» для борьбы с коронавирусной инфекцией: оставаться дома должны только люди из группы риска и старше 60 лет. Он сам не раз появлялся без маски и перчаток во время митингов и демонстраций в его поддержку, общался и фотографировался со сторонниками, не всегда соблюдая социальную дистанцию. Он также ранее называл коронавирусную инфекцию «легким гриппом» и говорил, что опасность заболевания преувеличена. В середине марта у Болсонару подозревали COVID-19, но тогда повторный текст на коронавирус дал отрицательный результат.

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Бразилия находится на втором месте в мире по числу подтвержденных случаев заболевания COVID-19. По данным Университета Джонса Хопкинса, в стране выявили 1 623 284 случаев заражения коронавирусом, 65 487 человек скончались от последствий COVID-19.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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